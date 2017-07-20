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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы НАСА "поймали" тень карликовой планеты на поверхности Земли

14:5820.07.2017
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© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex ParkerКосмический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69Космический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Научная команда зонда New Horizons получила первые фотографии тени карликовой планеты 2014 MU69, следующей цели межпланетной станции НАСА, и тем самым подтвердила, что этот "предтеча" Плутона действительно существует, сообщает сайт агентства.

"В общей сложности мы потратили около шести месяцев на решение этой задачи, объединив усилия трех космических обсерваторий, 24 мобильных наземных телескопов и авиационной обсерватории SOFIA. Нам впервые удалось точно измерить форму и размеры 2014 MU69, к изучению которого мы приступим всего через 17 месяцев. Теперь у нас появилась уверенность в том, что New Horizons справится со своей задачей", — заявил Алан Стерн, руководитель миссии.

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В октябре и в начале ноября прошлого года, после передачи самых интересных снимков Плутона и его спутников и важных научных данных, зонд New Horizons произвел серию из четырех циклов разгона и маневров, которые позволят ему встретиться в январе 2019 года с койперовским объектом 2014 MU69.

На текущий момент New Horizons  преодолел примерно половину пути до 2014 MU69, однако ученые уже сейчас готовятся к "рандеву" зонда с предположительным образцом первичной матери Солнечной системы, изучая его при помощи космических и наземных телескопов.

В июне этого года астрономы попытались впервые проследить за тем, как 2014 MU69 проходит по диску и заслоняет свет далекой звезды. Эти наблюдения привели к неожиданным результатам – астрономам не удалось увидеть "тени" карликовой планеты, из-за чего у них возникли сомнения в том, что она вообще существует.

Космический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker
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Стерн и его коллеги провели повторные наблюдения за 2014 MU69, разместив несколько мощных мобильных телескопов на юге Аргентины, куда, как показывали расчеты астрономов, должна была упасть тень от 2014 MU69 в понедельник, 17 июля.

На этот раз ученым улыбнулась удача – им удалось увидеть то, как карликовая планета закрыла собой свет одной из далеких звезд, и получить фотографии ее "тени" на поверхности Земли и первые достаточно точные данные по ее размерам и форме.

Предварительный анализ данных показывает, что 2014 MU69 действительно существует и является одиночным небесным телом. Полный анализ собранных снимков потребует еще несколько недель, и ученые надеются представить публике первые данные по физическим свойствами 2014 MU69 в ближайшее время.

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