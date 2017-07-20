Госдума ратифицировала соглашение с Арменией о сотрудничестве по космосу

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соглашение было подписано 7 апреля 2016 года. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ.

Как отмечается в пояснительных документах, соглашением предусмотрены все необходимые в практическом отношении принципы и нормы для развития сотрудничества в области космической деятельности.

"Они касаются охраны прав интеллектуальной̆ собственности, вопросов регулирования защиты и обмена различного вида информацией, сертификации конечного использования и порядка безопасного обращения на территории импортера с охраняемыми изделиями и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль, взаимного отказа от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба при осуществлении совместной деятельности, обеспечения правовой и физической защиты имущества сторон и связанных с ними организаций на территории импортирующего государства", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Предусмотренная соглашением совместная деятельность в освоении космоса и практическом применении космической техники и технологий будет осуществляться в том числе и на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность, подчеркивают в правительстве. При этом конкретные условия и финансовые обязательства, относящиеся к программам и проектам сотрудничества, будут определяться в отдельных соглашениях (контрактах), заключаемых участниками совместной деятельности.