Генетики нашли необычное объяснение дружелюбию собак

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Дружелюбие собак объясняется тем, что фактически все "лучшие друзья человека" являются носителями особой версии так называемого "синдрома эльфа" – задержки умственного развития, связанной с перестройкой хромосом, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Это исследование крайне интересно с той точки зрения, что оно поддерживает гипотезу "выживания добрейших", описывающей процесс одомашнивания собак. Когда эти гены были повреждены и переставлены в хромосомах волков, их страх перед людьми был заменен на дружелюбие, и у человека появился первый спутник", — прокомментировал открытие Брайан Хэйр (Brian Hare), эволюционист-антрополог из университета Дьюка в Дареме (США).

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания предков современных жучек и мосек (свыше 36 тысяч лет назад).

Кроме того, пока остается непонятным и то, кто кого "приручил" — люди собак, или собаки — людей. Предки собак, как сегодня считают эволюционисты, научились жить рядом с человеком благодаря двум вещам – способности переваривать крахмал, содержащийся в большом количестве в вареной пище, и умению распознавать эмоции человека и реагировать на них, в целом имитируя поведение ребенка.

Бриджет ван Холдт (Briget van Holdt) из Принстонского университета (США) и ее коллеги выяснили, что последняя способность собак является продуктом необычных изменений в структуре их хромосом, которые обычно ассоциируются с развитием умственной отсталости и чрезвычайно высокой степени доверчивости и дружелюбия у людей.

Эта проблема, так называемый синдром Уильямса или "синдром эльфа", как его называют обыватели, возникает в результате повреждения и удаления достаточно крупного участка седьмой хромосомы, в результате которого меняется и поведение человека, и его облик.

Нечто похожее, как обнаружили ван Холдт и ее коллеги, произошло с собаками во время их одомашнивания, только у будущих друзей человека была повреждена шестая, а не седьмая хромосома. Все собаки, изученные учеными, имели повреждения в этой хромосоме, что говорит о том, что древние селекционеры специально отбирали обладателей этих мутаций и позволяли им продолжить свой род.

Ученые открыли эти необычные мутации в геноме "лучших друзей человека", сравнивая между собой ДНК нескольких десятков обычных дворняжек, породистых собак и диких волков и оценивая то, как та или иная особь реагировала на появление человека и насколько дружелюбной она была.

Анализ ДНК и наблюдения за поведением диких и домашних животных указали на необычную вещь – чем более дружелюбной была собака, тем больше мелких мутаций и крупных ошибок содержал в себе их геном. Когда ученые сравнили наборы мутаций в ДНК собак, они обнаружили, что большая часть этих ошибок концентрировалась на шестой хромосоме, в окрестностях гена GTF2I.

Этот ген, как объясняют биологи, дирижирует работой нескольких десятков других участков ДНК, связанных с социальным поведением и психикой животных, и его повреждение приводит к таким же последствиям, как синдром Уильямса. Удаление или повреждение GTF2I в геноме мышей, по словам исследователей, резко меняет поведение грызунов и лишает их страха перед человеком.

По сути, наличие подобных повреждений ДНК объясняет то, почему собаки обладают "детской" психикой и всегда очень эмоционально реагируют на действия хозяина и других людей, и делает их хорошим примером для изучения того, что происходит с психикой и нервной системой человека при развитии "синдрома эльфа".

