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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как устроены неразрушимые кристаллы в римском бетоне

10:5920.07.2017
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© РИА Новости / Мелик-КарамовПерейти в фотобанкКолизей. РимКолизей. Рим
© РИА Новости / Мелик-Карамов
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Физики из Техаса выяснили, как устроены неразрушимые кристаллы внутри древнеримского цемента, дальнейшее изучение которых поможет ученым восстановить "рецепт" изготовления бетона и даже улучшить его, говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports.

"Помимо изучения общей структуры этих кристаллов, мы также выяснили, как они ведут себя при локализованной нагрузке, к примеру, при появлении нанотрещин и микроскопических вмятин. Если физические свойства кристаллов меняются после нанесения таких вмятин, то тогда их можно приспосабливать для  работы в конкретных условиях", — рассказывает Рузбех Шахсавари (Rouzbeh Shahsavari) из университета Райса в Хьюстоне (США).

Колизей
© РИА Новости / Писаревский
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Ученые раскрыли секрет удивительной прочности бетона Древнего Рима

Древний Рим, как часто его критикуют многие искусствоведы и историки науки, не оставил за собой столь же богатое культурное наследие, как Древняя Греция, но зато древние римляне преуспели в двух практических дисциплинах – в правоведении, а также в архитектуре и строительстве. Древнеримские дороги, водопроводы, Пантеон и другие соборы и архитектурные сооружения простояли многие тысячи лет и используются до сих пор.

Главным "ноу-хау" и чудом древнеримской строительной индустрии был "цемент", opus caementicium – прародитель современного бетона, из которого сложены многие акведуки, Колизей, портовые причалы, стены домов и других построек в Риме и других частях бывшего Pax Romana. В отличие от современного бетона, сложенного из цемента и щебня, его древнеримский "тезка" был заметно прочнее и не разваливался через несколько десятков лет после попадания воду.

Недавно химики из США выяснили, что ключевым ингредиентом этого стройматериала была морская вода, заставлявшая пепел, известь и другие компоненты цемента вступать в сложные химические реакции, порождавшие кристаллы тоберморита – сверхпрочного минерала, придающего древнеримскому цементу его удивительную прочность.

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© РИА Новости / Русалина Дмитриева
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Шахсавари и его коллега Лей Тао (Lei Tao) выяснили, что тоберморит обладает невероятно высокой механической прочностью благодаря необычной слоистой структуре, помогающей ему выдерживать нагрузки и становиться еще прочнее при сжатии, создав компьютерную модель этих кристаллов.

Эти расчеты показали, что тоберморит, по своей сути, является сложнейшим наноматериалом, состоящим из множества отдельных слоев молекул с разными свойствами, уложенных в своеобразные пирамиды. По-отдельности, каждый слой таких "пирамид" обладает достаточно скромной прочностью, однако их комбинация обладает кардинально иными механическими свойствами.

К примеру, если взять кристалл тоберморита и сжать его, то тогда часть слоев внутри него соединится друг с другом и он станет намного прочнее, чем раньше, так как слабые водородные связи, "склеивающие" слои, будут заменены на прочные ковалентные связи.

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Это необычное свойство тоберморита, как считают ученые, можно использовать для улучшения свойств современных марок цемента и для воссоздания его древнеримского прародителя со всеми его необычными качествами. Кроме того, аналогичную структуру могут иметь другие природные минералы, потенциально способные приносить пользу человеку в быту и в промышленности.

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