ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН получили биологически активные соединения из ряда растений Приморского края, которые можно использовать при лечении аритмии и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает вуз.

Как сообщила профессор кафедры физической и аналитической химии Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Лариса Соколова, из уникального аборигенного растения маакия амурская (акация амурская, Maackia amurensis) ученые получили гепатопротекторный комплекс, который стал основой для препарата, выпускаемого Тихоокеанским институтом биоорганической химии имени Г. Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН.

"Последние исследования показали, что молодые побеги маакии содержат хинолизидиновые алкалоиды — соединения, которые обладают антиспазмологическим действием и проявляют активность при лечении аритмии дыхательного центра", — говорится в сообщении.

Сейчас ученые изучают дальневосточный вид серпухи венценосной (Serratula coronata). Оно является источником экдистероидов, которые используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. При исследовании приморского вида — серпухи маньчжурской (Serratula manshurica) — химики выделили два новых флавоноида, которые являются природными антиоксидантами. Результаты опубликованы в международном научном журнале Pharmaceutical Chemistry Journal.

"На Дальнем Востоке произрастает много лекарственных растений. Но в государственную фармакопею входит только 1,5% видов, потому что у большинства не изучен химический состав. Наши исследования позволят расширить список государственной фармакопеи и создать новые препараты", — отметил доцент ШЕН ДВФУ Алексей Мягчилов.

В ближайших планах ученых — еще несколько ценных видов, в том числе исследования травянистых растений рода Aconitum, которые содержат дитерпеновые алкалоиды, обладающие мощной биологической активностью и антиканцерогенными свойствами.