ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН получили биологически активные соединения из ряда растений Приморского края, которые можно использовать при лечении аритмии и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает вуз.
"Последние исследования показали, что молодые побеги маакии содержат хинолизидиновые алкалоиды — соединения, которые обладают антиспазмологическим действием и проявляют активность при лечении аритмии дыхательного центра", — говорится в сообщении.
Сейчас ученые изучают дальневосточный вид серпухи венценосной (Serratula coronata). Оно является источником экдистероидов, которые используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. При исследовании приморского вида — серпухи маньчжурской (Serratula manshurica) — химики выделили два новых флавоноида, которые являются природными антиоксидантами. Результаты опубликованы в международном научном журнале Pharmaceutical Chemistry Journal.
В ближайших планах ученых — еще несколько ценных видов, в том числе исследования травянистых растений рода Aconitum, которые содержат дитерпеновые алкалоиды, обладающие мощной биологической активностью и антиканцерогенными свойствами.