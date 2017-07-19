В Чувашии нашли захоронение древних воинов

Раскопки на Сендимиркинском могильнике в Чувашии

Раскопки на Сендимиркинском могильнике в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Археологи обнаружили захоронение древних воинов на Сендимиркинском могильнике в Чувашии, которое датируется II-III веками нашей эры, сообщила пресс-служба правительства республики.

Уточняется, что археологические раскопки на этом месте начались в 2012 году. Их ведут представители Чувашского государственного института гуманитарных наук совместно со студентами Мордовского государственного пединститута имени Евсевьева. Археологи предполагают, что это крупный могильник, на котором похоронены древние предки мордвы.

С 2012 года специалисты изучили 73 погребения, в текущем году — 9. Общая площадь раскопок составила 1,2 тысячи квадратных метров. В прошлые годы на могильнике были обнаружены женские и детские погребения.

"Раскопки текущего года принесли немало интересных находок — на этот раз обнаружены и мужские погребения. Это были настоящие воины, которых захоронили вместе с предметами вооружения: мечами, кинжалами, копьями, метательными дротиками, стрелами в колчанах, топорами. Кроме того, найдены красивые украшения: бусы, уздечные наборы, застежки, пряжки", — приводит пресс-служба слова научного сотрудника Чувашского института Николая Мясникова.

Он добавил, что вместе с людьми были захоронены и горшки, предположительно наполненные едой. По словам Мясникова, Институт почвоведения Российской академии наук проведет анализ содержимого горшков и осенью озвучит результаты.

В пресс-службе пояснили, что уникальные вещи, которые нашли археологи на Сендимиркинском грунтовом могильнике, датируются II-III веками нашей эры. Они указывают на начало формирования мордовского этноса на территории Чувашии.