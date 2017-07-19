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РИА Наука
РИА Наука

Ученые признали аборигенов невиновными в вымирании мегафауны Австралии

20:0519.07.2017
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© AP Photo / Thomas KienzleАвстралийские аборигены. Брисбан, АвстралияАвстралийские аборигены. Брисбан, Австралия
© AP Photo / Thomas Kienzle

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Археологи нашли в Австралии орудия труда возрастом в 65 тысяч лет, это открытие говорит о том, что люди не были главной причиной вымирания причудливой мегафауны южного континента, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Раньше мы думали, что люди прибыли в Австралию и уничтожили мегафауну, просто охотясь на нее или же нарушая уже сложившиеся к тому времени экосистемы. Результаты наших раскопок показывают, что люди прибыли в Австралию задолго до вымирания мегафауны и не могли послужить главной причиной ее исчезновения", — рассказывает Бен Марвик (Ben Marwick) из университета Воллонгонга (Австралия).

Затерянный мир

Примерно 60-70 тысяч лет назад Австралию населяли десятки видов крупных животных – двухметровые ящерицы-мегалании, трехметровые "птицы ужаса"-гениорнисы, циклопические сумчатые вомбаты весом в тонну и другие экзотические виды. До наших дней дожили лишь страусы-эму и казуары, а все остальные животные и птицы, чья масса превышала сто килограммов, практически синхронно вымерли 45-50 тысяч лет назад.

Последнее время палеонтологи все чаще убеждаются в том, что в этом процессе был замешан человек. К примеру, в прошлом году ученые обнаружили обгорелые скорлупки яиц гениорнисов, которые предки аборигенов жарили на кострах, а чуть раньше были найдены следы "войны" между мегаланиями и людьми и прочие намеки на то, что люди активно охотились на мегафауну Австралии.

Австралийский абориген
© Flickr / A. www.viajar24h.com
Австралийские аборигены были первыми "мигрантами" из Африки

Марвик и его коллеги усомнились в том, что человечество сыграло единственную или даже просто решающую роль в вымирании мегафауны, проводя раскопки в пещере Маджедбебе на севере Австралии два года назад.

Эта пещера, как рассказывают ученые, в далеком прошлом была своеобразным перевалочным пунктом, который будущие аборигены Австралии и Новой Гвинеи использовали в качестве стоянки на пути миграции из Африки. По этой причине археологи уже более 40 лет проводят раскопки в самых древних слоях отложений на дне этой пещеры, пытаясь найти самые первые следы Homo sapiens на южном континенте.

Достаточно долгое время, как рассказывает Марвик, ученые считали, что Австралия была заселена одной из последних, около 45 тысяч лет назад. С другой стороны, расшифрованная ДНК аборигенов и древних людей показывает,  что это произошло намного раньше, около 65-70 тысяч лет назад, что вынуждает археологов искать еще более древние следы предков аборигенов.

Пещера Варратуи, где были найдены орудия труда первых австралийцев
© Фото : Giles Hamm
Палеонтологи: люди заселили Австралию раньше, чем Европу

Эти поиски, по словам ученых, осложняются тем, что датировка артефактов и останков, чей возраст превышает 50 тысяч лет, крайне сложно осуществить при помощи радиоуглеродного анализа, так как почти весь углерод-14 успевает распасться за это время.

Пески прошлого

По этой причине ученые сегодня используют другие методы оценки возраста древнейших орудий труда и останков, изучая содержимое не самих артефактов или костей, а соседних с ними горных пород. Внутри них накапливаются продукты распада долгоживущих радиоактивных веществ, изучение которых позволяет достаточно точно оценить возраст находок. К примеру, накопление продуктов деления ядер внутри зерен кварцевого песка заставляет их светиться сильнее при облучении светом, если они никогда не покидали толщи горных пород.

Используя подобные подходы, команда Марвика измерила возраст тех слоев пород, где раньше археологи находили орудия труда, краску, украшения и другие вещи. Как оказалось, эти следы человека были намного древнее, чем предполагали ученые – самые древние артефакты попали в грунт примерно 65-70 тысяч лет назад.

Мегафауна Австралии 50 тысяч лет назад
© Фото : Peter Trusler, Monash University
Ученые доказали, что люди уничтожили всех гигантских животных Австралии

Эти орудия труда, как отмечают ученые, были необычно "продвинутыми" по своему устройству, что исключает возможность того, что их хозяевами были не предки аборигенов, а денисовцы, неандертальцы или какие-то другие древние люди, попавшие в Австралию раньше кроманьонцев.

Подобное открытие, как считают Марвик и его коллеги, не только повторно указывает на то, что Австралия могла быть колонизирована одновременно с Ближним Востоком или даже раньше него, но и усложняет споры вокруг вымирания мегафауны. Если человечество прибыло в Австралию за десятки тысяч лет до ее исчезновения, то тогда прямая связь между вымиранием гигантских ящеров, вомбатов и прочих животных теперь находится под сомнением, заключает ученый.

Комодский варан
© REUTERS / Daniel Munoz
Ученые: первые аборигены Австралии могли воевать с гигантскими ящерами

Не все ученые согласны с подобным выводом. Как отмечает Кертис Мартен (Curtis Marten), палеонтолог из университета Аризоны в Темпе (США), ранняя колонизация Австралии, наоборот, укрепляет позиции теории истребления мегафауны, так как этот факт хорошо сочетается с недавно открытыми следами костров и орудий труда на останках древних животных, живших в Австралии около 50 тысяч лет назад.

По его мнению, руссоистское представление о том, что древние люди всегда жили в гармонии с природой, является глубокой ошибочным — все остальные следы расселения человека по Земле сопровождались массовыми вымираниями и перестройками экосистем, и было бы странным, если бы то же самое не происходило в Австралии.

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