Госдума приняла во втором чтении проект о создании инновационных центров

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о создании инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ).

Ранее комитет Госдумы РФ по образованию и науке в ходе заседания рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект с учетом 106 поправок, автором которых является председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов (ЕР).

Со слов депутата, его поправки корректируют название законопроекта, основные понятия, при этом большинство поправок имеют редакционный юридико-технический характер. Никонов также заявил журналистам о том, что данный закон планируют принять в Госдуме РФ до окончания весенней сессии.

Законопроект был подготовлен правительством РФ в исполнении поручений президента. Законодательная инициатива направлена на обеспечение условий для создания и функционирования ИНТЦ. Согласно законопроекту, центры будут создаваться, и закрываться по инициативе правительства РФ.

Имущественные, организационные, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ИНТЦ должны осуществлять фонды — НКО, созданные в целях реализации проекта.

Управление ИНТЦ авторы инициативы предлагают возложить на управляющую компанию, в качестве которой может выступать российское акционерное общество, учредителем которого может выступать правительство РФ. При этом финансирование фондов и управляющих компаний будет осуществляться за счет собственных средств, средств федерального бюджета и за счет других источников.