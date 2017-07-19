Ракета "Союз-5" может получить двигатель тягой 1000 тонн

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Создаваемая в России новая ракета среднего класса "Союз-5" может получить двигатель тягой 1000 тонн, сообщил журналистам главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.

Самый мощный на сегодняшний день жидкостный двигатель в мире — российский РД-171 — развивает тягу 740 тонн.

"Ключевое решение, которое сегодня обсуждаем с Энергией (Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия") — это двигатель с тягой 1000 тонн", — сказал Левочкин на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Такой тяги удастся достичь за счет того, что насосы в нем будут соединены последовательно, а турбины параллельно, это, по словам Левочкина, позволит снизить нагрузку на турбонасосный агрегат.

Кроме того, такой двигатель "идеально вписывается в конструкцию ракеты "Союз-5".