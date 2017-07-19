Первый полет новой российской сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл – РИА Новости. Первый полет новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя с модернизированными двигателями РД-171МВ планируется на 2028 год, следует из материалов презентации НПО "Энергомаш", сделанной на МАКС-2017.

"Запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса, оснащенной модернизированными двигателями РД-171МВ, планируется в 2028 году", — говорится в презентации.

Проект новой сверхтяжелой ракеты-носителя основан на разработке советской системы "Энергия-Буран".