Климатологи обвиняют аэрозоли в учащении засух в тропиках

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Частые засухи в тропиках, а также наводнения и проливные дожди, захлестнувшие экваториальные страны Земли, были порождены необычным взаимодействием аэрозолей и облаков, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Мы выяснили, что взаимодействия между частицами аэрозолей и облаками вызвали крупномасштабные сдвиги в том, как выпадали осадки на протяжении последней половины 20 века. Они будут играть ключевую роль в выпадении осадков в тропиках в будущем", — рассказывает Ы-Сок Чун (Eui-Seok Chung) из университета Майами (США).

Считается, что аэрозоли — микроскопические капли жидких веществ и твердые частицы — отражают часть солнечных лучей и способствуют конденсации влаги в облаках, что заметно "охлаждает" нашу планету. Большинство климатологов предполагает, что большая часть аэрозолей образуется благодаря действию паров аммиака и серной кислоты в нижних слоях атмосферы.

Как показывают последние климатические исследования, резкое повышение концентрации аэрозолей в атмосфере в последние 10-15 лет является одной из причин того, почему глобальное потепление несколько притормозило свой ход в 2000 годах. Поэтому многие ученые сегодня всерьез задумываются о том, чтобы начать искусственно засеивать атмосферу Земли аэрозолями для еще большего замедления потепления. Другие климатологи сомневаются в этом, говоря о низкой силе влияния аэрозолей на климат.

Чун и его коллеги выяснили, что аэрозоли могут сильнее всего влиять не на температуры, а на то, как выпадают осадки в экваториальном и тропических климатических поясах Земли, проанализировав то, как менялся рисунок выпадения осадков на планете за последние 20-30 лет.

Эти изменения, как раньше считали ученые, были связаны со сдвигами в характере движения ветров, которые вызываются повышением температуры поверхностных вод мирового океана и общим ростом среднегодовых температур. Наблюдения американских климатологов показывают, что в этом процессе замешан как минимум еще один фактор – рост концентрации капелек и частиц аэрозолей в атмосфере.

Как показывают расчеты ученых, добавление аэрозолей в климатические модели, в которых отсутствует глобальное потепление и рост концентрации парниковых газов, может само по себе привести к серьезным изменениям в характере выпадения осадков, сдвигая их в сторону экватора и умеренного пояса от тропиков, где сегодня наблюдаются постоянные засухи.

Причиной всех этих изменений, по словам климатологов, является то, что аэрозоли делают облака в тропиках более плотными и более короткоживущими, благодаря чему осадки у экватора и в умеренном поясе, где формируются дождевые облака, происходят сегодня чаще, чем в прошлом. Соответственно, этот же механизм объясняет то, почему тропические регионы всех континентов мира все чаще охватывают масштабные засухи.

Этот фактор, как считают климатологи, следует учитывать при прогнозировании дальнейших последствий глобального потепления и того, какие политические и экономические проблемы оно может вызвать в тех странах тропиков, где уже сегодня наблюдается нехватка пищи и постоянный неурожай из-за засух.