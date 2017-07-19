Тайна урагана: что служит "топливом" для образования сверхсильного ветра

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Анна Урманцева. Предсказывать ураганы, предупреждать о землетрясениях, контролировать глобальные атмосферные явления — вот мечта современной науки, которая изучает комплексы причин, лежащие в основе того или иного события. Ураганный ветер — одно из направлений исследований физики атмосферы, которая вполне успешно много лет предсказывает траектории движения вихрей, однако до сих пор не может спрогнозировать их силу, а значит, и масштаб возможных разрушений.

Вот уже 20 лет исследования буксуют вокруг "уравнения урагана", которое выводится из нашего понимания механизма его образования. Допустим, ураган сформировался над океаном. Это произошло из-за конвективного подъема теплого и влажного воздуха, конденсации водяных паров с выделением скрытой теплоты парообразования. Но если мы задаем нужные цифры вместо переменных, у нас никак не получается такой большой скорости ветра, которую можно наблюдать в действительности.

Хорошо известно, что чем больше ветер, тем больше волны на поверхности воды. Волны — это естественная "шероховатость", которая создает силу трения ветра о поверхность. Если рассматривать баланс между поступлением энергии и ее поглощением за счет трения, то получается, что чем сильнее ветер, тем масштабнее будет это поглощение. То есть волны должны "гасить" ветер, но в действительности этого не происходит.

© AP Photo / DPA/ Monika Zucker Вихрь над Гамбургом. 7 июня 2016 © AP Photo / DPA/ Monika Zucker Вихрь над Гамбургом. 7 июня 2016

В конце 90-х годов американский исследователь Керри Эмануэль высказал "сумасшедшую" гипотезу, которая не нашла никакого отклика в научных кругах. Он предположил, что трение снижается, и сопротивление поверхности океана, наоборот, падает при усилении ветра. Но этого же не может быть?

Потом, в 2003 году, в журнале Nature вышла статья, описывающая подобное явление. С конца 90-х годов Центр наблюдений за ураганами Национального управления океанических и атмосферных явлений США регулярно проводит натурные измерения скорости ветра внутри тропических циклонов с помощью падающих GPS-зондов. На основе обобщения результатов этих измерений также показывалось, что коэффициент сопротивления морской поверхности значительно ниже величины, получаемой экстраполяцией данных измерений при "обычных" ветрах.

Тогда в осмысление этой проблемы включились сотрудники Отдела нелинейных геофизических процессов Института прикладной физики РАН из Нижнего Новгорода.

© Фото : Public domain Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде © Фото : Public domain Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде

"Наша идея была простой: давайте повторим эти эксперименты в лаборатории. Давайте создадим "кусочек" урагана и посмотрим, что происходит с водной поверхностью. Тем более есть где!" — рассказала доктор физико-математических наук, заведующая Отделом нелинейных геофизических процессов Юлия Троицкая.

Она объяснила, что в институте находится уникальная установка, "Комплекс крупномасштабных геофизических стендов", в состав которой входит термостратифицированный бассейн с высокоскоростным ветроволновым каналом. Этот комплекс включен в реестр установок национальной значимости России.

© Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук УСУ «Комплекс крупномасштабных геофизических стендов» (ККГС) © Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук УСУ «Комплекс крупномасштабных геофизических стендов» (ККГС)

© Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород) Возникновение и отрыв капель при ураганных ветрах © Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород) Возникновение и отрыв капель при ураганных ветрах

Эксперименты по моделированию урагана, проведенные в нижегородском Институте прикладной физики, дали удивительные результаты. С помощью высокоскоростной японской видеокамеры со скоростью съемки до полумиллиона кадров в секунду удалось зафиксировать процессы, которые дали понимание основ формирования сильного ветра при урагане. Стало ясно, что действительно происходит "сглаживание" волн, которое приводит к уменьшению трения и сопротивления. Удалось доказать тот факт, в который невозможно было поверить.

Кроме того, ученые поняли, что эффект "сглаживания" даже не так важен для образования сильного ветра по сравнению с эффективным механизмом образования брызг.

Поясняет Юлия Троицкая: "Нам было интересно узнать: как именно происходит это "сглаживание"? Как ветер сдувает гребни? И вдруг на замедленной съемке мы увидели некий "парус", раздувающийся в этакий пузырь, который лопается, образуя множество брызг. В исследованиях, связанных с фрагментацией жидкости, подобные "паруса" уже были открыты, так как ученые активно изучали механизм жидкого впрыска топлива в двигатели внутреннего сгорания. В англоязычной литературе этот эффект называется bag breakup — "разорванный мешок". В нашей научной литературе его иногда называют фрагментацией "типа парашют".

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Процесс образование капель при ураганных ветрах © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Процесс образование капель при ураганных ветрах

Ученые пересчитали капли и поняли, что найден самый эффективный механизм генерации брызг, который сильно меняет картину возникновения ураганов. Раньше считалось, что брызги образуются при разрыве всплывающих пузырьков и их количество несоизмеримо меньше. Оказалось, что если пересчитать на натурные условия результаты нижегородского лабораторного эксперимента, то становится более понятным образование таких сильных ураганных ветров. Ученые поняли, что является эффективным механизмом поступления энергии в ураганный ветер, поэтому скоро будет возможно прогнозировать разрушительную способность того или иного урагана.