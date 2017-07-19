Американские ученые подтвердили успех пересадки обеих рук ребенку

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Проведенную два года назад операцию по пересадке рук ребенку в Филадельфии, можно считать успешной, свидетельствуют данные исследования центра Lancet Child & Adolescent Health.

Как сообщается, операция 8-летнему мальчику, у которого обе руки были ампутированы вследствие заражения крови, была проведена в июле 2015 года. После этого американские специалисты наблюдали за состоянием ребенка.

"За 18 месяцев ребенок превзошел прежние навыки. Спустя 18 месяцев после операции по пересадке он может самостоятельно писать, есть, одеваться более независимо и успешно, чем он это делал до трансплантации", — говорится в исследовании.

"Пересадка рук ребенку может быть хирургически, медицински и функционально успешной при условии тщательного соблюдения необходимых условий", — отмечают ученые.

Они добавили, что для более широкого распространения подобного рода операций необходимо собрать больше долгосрочных данных по процессу восстановления и психологическому эффекту операции.