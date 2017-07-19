Американские ученые подтвердили успех пересадки обеих рук ребенку

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Проведенную два года назад операцию по пересадке рук ребенку в Филадельфии, можно считать успешной, свидетельствуют данные исследования центра Lancet Child & Adolescent Health.
"За 18 месяцев ребенок превзошел прежние навыки. Спустя 18 месяцев после операции по пересадке он может самостоятельно писать, есть, одеваться более независимо и успешно, чем он это делал до трансплантации", — говорится в исследовании.
"Пересадка рук ребенку может быть хирургически, медицински и функционально успешной при условии тщательного соблюдения необходимых условий", — отмечают ученые.
Они добавили, что для более широкого распространения подобного рода операций необходимо собрать больше долгосрочных данных по процессу восстановления и психологическому эффекту операции.