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РИА Наука
РИА Наука

"Хорошие" гены не помогают дожить до ста лет, выяснили ученые

10:2819.07.2017
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© AP Photo / Antonio Calanni, File Старейшая жительница земли Эмма МораноСтарейшая жительница земли Эмма Морано
© AP Photo / Antonio Calanni, File

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Вариации в генах долголетия влияют на продолжительность жизни человека только до 90 лет, и шансы дожить до 100 или более лет фактически не зависят от них, говорится в статье, опубликованной в Journals of Gerontology: Biological Sciences.

"Вариации в гене FOXO3 и в некоторых других участках ДНК влияют на продолжительность жизни человека, но они не так сильно связаны с исключительно долгой жизнью, как мы считали раньше. "Хорошие" версии этого гена помогают дожить до определенного возраста, 90-95 лет, но не повышают шансы их обладателей дожить до ста", — рассказывает Гарольд Бэйе (Harold Bae) из университета Орегона в Корваллисе (США).

Жители деревни Аччароли, возраст которых приближается к 100 годам
© Фото : sphingotec/Oliver Ziebe
Ученые, возможно, раскрыли секрет самых долгоживущих людей на планете

Сегодня генетики и биологи активно интересуются тем, как долго может в принципе прожить человек, существует ли предел продолжительности жизни и какие мутации в генах управляют тем, как долго живет человек. Для изучения всех этих тайн исследователи анализируют ДНК и диету жителей отдельных регионов Италии и Японии, где живет рекордное количество людей, доживших до 100 лет, и пересаживают их гены в ДНК дрожжей.

За последние годы ученым удалось открыть несколько сотен подобных вариаций в генах, влияющих на продолжительность жизни человека, вклад каждого из которых в долголетие является относительно небольшим, а механизм действия – почти не изученным. Бэйе и его коллеги обнаружили, что влияние некоторых из этих генов на долголетие сильно переоценивается, изучив структуру ДНК восьми тысяч самых пожилых жителей Земли.

Ученых интересовало то, какой версией гена FOXO3, одного из предположительно самых сильных факторов долголетия, обладают долгожители из Италии и США, а также евреи-ашкенази, и как он может влиять на продолжительность их жизни.

Так художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
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Это исследование показало, что вариации в FOXO3 действительно связаны с долголетием, но в достаточно ограниченном виде – "хорошие" версии этого гена помогают мужчинам дожить до 96 лет, а женщинам – до 99 лет, но перестают влиять на продолжительность жизни при переходе через эту границу.

"Мы часто слышали от коллег и читали статьи о том, что FOXO3 напрямую связан с долгожительством, однако наша проверка показала, что такой связи не существует для людей, проживших более ста лет. Мы полагаем, что коллеги получили подобные результаты по той причине, что они следили только за людьми в возрасте 80-90 лет, а не самыми пожилыми жителями планеты", — заключает Томас Перис (Thomas Peris), один из авторов статьи из Бостонского университета (США).

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