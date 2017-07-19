Посадочной платформе ЕxoМars надо больше времени на доработку

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. На подготовку посадочного модуля российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" на космодроме Байконур понадобится больше времени, сейчас предприятие-изготовитель пытается ускорить сроки создания аппарата, сообщил журналистам гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

"По десантному модулю у нас график подписан с европейцами. Мы работаем в соответствии с графиком, отставания от графика нет. Мы уточнили вместе с европейцами сроки подготовки аппарата на космодроме, они несколько увеличились, мы сейчас ищем возможности сдвинуть "влево" сроки изготовления", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

"В первую очередь, не совсем четко посчитали, придется перебирать ровер, космический аппарат в связи с установкой нагревателей, работающих на изотопных материалах, это придется делать прямо на Байконуре, на площадке", — добавил Лемешеский о причинах изменения в графике подготовки спускаемого аппарата.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.