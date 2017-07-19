Запуск миссий "Луна-Ресурс" переносится на год

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Запуски автоматических межпланетных станций "Луна-Ресурс ОА" и "Луна-Ресурс ПА", планировавшиеся в 2020 и 2021 годах, будут осуществлены в 2021 и 2022 годах, сообщил журналистам гендиректор предприятия-производителя аппаратов НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

"Дальнейшие лунные шаги, это как из запланировано, "Луна-Ресурс" орбитальная и "Луна-Ресурс" посадочная. Здесь, действительно, можно сказать, что сроки сдвинулись на 2021 и 2022 год", — заявил он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Такое решение Лемешевский объяснил тем, что инфраструктуру космодрома Байконур недостаточно подготовлена для работы с двумя межпланетными миссиями одновременно — в 2020 году также планируется отправка посадочного модуля российско-европейской миссии ЭкзоМарс-2020 к Марсу. Кроме этого, по всей видимости, все российские лунные миссии будут начинаться именно с космодрома в Байконуре.

"Лунные (миссии — ред.) мы пойдем на "Союзе". Вопрос прорабатывался по лунным программам с Восточного, но окончательного решения нет. Там возникает очень много дополнительных затрат. Это требования к чистоте, требования к работе с радиоактивными изотопами. Вопрос в том, целесообразно ли вкладывать чрезвычайно большие деньги в Восточный. Технически вопрос полностью проработан, мы можем хоть с Восточного. На Восточном сейчас таких помещений нет, их надо стоить. Это не затраты НПО им. Лавочкина, это затраты подготовки космодрома", — отметил Лемешевский.

По его словам, при создании аппаратуры для ближайшей российской лунной миссии "Луна-Глоб" некоторые приборы на этапе наземной экспериментальной отработки "не подтвердили свои характеристики". "Мы проводим повторные испытания. Но я считаю, что это вполне нормальная работа. Не все получается с первого раза. Мы к этому вопросу относимся с большим вниманием и пытаемся найти варианты, которые помогут нам нивелировать эти проблемы", — добавил он.

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.

Орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА") будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 км. В течение этого года спутник будет дважды переводиться на несколько суток на орбиту с пониженным перицентром (порядка 50 километров) для проведения детальных исследований поверхности Луны. Далее космический аппарат будет переведен на орбиту с высотой 500-700 километров, на которой будет реализован астрофизический эксперимент ЛОРД, нацеленный на изучение космических лучей и нейтрино ультравысоких энергий.

Посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой отправится на южный полюс Луны. Он будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность посадки (до 3 километров) и тем самым улучшить возможность выбора предпочтительного места проведения научных исследований.

В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.