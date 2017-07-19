В НПО имени Лавочкина надеются, что в "Арктике" будет больше спутников

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский надеется, что высокоэллиптическая группировка арктических метеоспутников "Арктика-М" будет включать не два, как планировалось изначально, а больше спутников.

"Арктика-М" — уже давно согласован график, и мы реально понимаем, что срок запуска — это 2019 год. На сегодняшний день он укомплектован всеми системами, кроме трех приборов. На сегодняшний день по "Арктике" у нас законтрактовано два аппарата, надеемся, что будет еще", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

"Арктика" — спутниковая система на высокоэллиптических орбитах, необходимая для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Два космических аппарата в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должны будут обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.