В ДВФУ разработали программу, создающую 3D-модели дальневосточных гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Аспирант Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке Дмитрий Федчун разработал программу "Быстрый план участка" для создания планов 3D-моделей земельных участков, которую смогут использовать получатели "дальневосточных гектаров", сообщает Минвостокразвития.

По словам разработчика, программа позволяет за 20-30 минут сгенерировать информацию о территории из открытых источников по кадастровому номеру.

"Современные технологии цифровой картографии позволяют собирать открытые данные о земельных участках из таких источников, как Open street map, публичная кадастровая карта, спутниковые снимки и другая информация о рельефе, строениях и объектах. В программу вводится кадастровый номер участка, и на основе полученных данных специальный алгоритм строит 3D-модель рельефа и чертеж в необходимом масштабе, которые могут служить подосновой для эскизного проекта. Программа позволяет сразу распланировать и проанализировать любой участок без его топографической съемки и дополнительных затрат", — рассказал Федчун.

По его словам, получателям "дальневосточного гектара" программа поможет подобрать подходящую землю, а также предоставит возможность дистанционного выбора участка без осмотра на месте.

Пока программа работает в тестовом режиме и может обработать участок с максимальным размером в 250 гектаров, погрешность по отметкам высоты может достигать одного метра. По словам аспиранта, в дальнейшем добавятся возможности для анализа территории, ее освещения и затененности, подбора оптимального размещения объектов с учетом рельефа, местоположения и ветров.

С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступили свыше 96 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".