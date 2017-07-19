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РИА Наука
РИА Наука

В ДВФУ разработали программу, создающую 3D-модели дальневосточных гектаров

03:1819.07.2017
(обновлено: 03:21 19.07.2017)
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© РИА Новости / Геннадий Шишкин Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фотоЗдание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Аспирант Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке Дмитрий Федчун разработал программу "Быстрый план участка" для создания планов 3D-моделей земельных участков, которую смогут использовать получатели "дальневосточных гектаров", сообщает Минвостокразвития.

Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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По словам разработчика, программа позволяет за 20-30 минут сгенерировать информацию о территории из открытых источников по кадастровому номеру.

"Современные технологии цифровой картографии позволяют собирать открытые данные о земельных участках из таких источников, как Open street map, публичная кадастровая карта, спутниковые снимки и другая информация о рельефе, строениях и объектах. В программу вводится кадастровый номер участка, и на основе полученных данных специальный алгоритм строит 3D-модель рельефа и чертеж в необходимом масштабе, которые могут служить подосновой для эскизного проекта. Программа позволяет сразу распланировать и проанализировать любой участок без его топографической съемки и дополнительных затрат", — рассказал Федчун.

По его словам, получателям "дальневосточного гектара" программа поможет подобрать подходящую землю, а также предоставит возможность дистанционного выбора участка без осмотра на месте.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Пока программа работает в тестовом режиме и может обработать участок с максимальным размером в 250 гектаров, погрешность по отметкам высоты может достигать одного метра. По словам аспиранта, в дальнейшем добавятся возможности для анализа территории, ее освещения и затененности, подбора оптимального размещения объектов с учетом рельефа, местоположения и ветров.

С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступили свыше 96 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".

Как можно использовать дальневосточный гектар
© РИА Новости, Инфографика
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Как можно использовать дальневосточный гектар
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