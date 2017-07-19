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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали прозрачный фильтр от солнца

09:0019.07.2017
(обновлено: 09:04 19.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ лабораторииВ лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Исследователи Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" путем модифицирования наночастиц оксида цинка получили универсальный защитный фильтр против ультрафиолетового излучения. Особенность фильтра в том, что барьерный фильтр удалось сделать прозрачным, а не белым. Результаты исследований были опубликованы в журналах "Current Nanoscience" и "Journal of Alloys and Compounds". Получен российский патент.

© Fotolia / verona_studio
Ученые МГУ обнаружили опасность популярного УФ-фильтра в кремах от загара
Почти каждый человек "обгорал" на солнце. Причиной ожогов является воздействие на кожу ультрафиолетового излучения, сила которого превышает естественную защитную способность кожи к загару. Кроме того, ультрафиолетовое излучение разрушает многие полимеры (органическое стекло, полиэтилен, полипропилен), это явление известно как ультрафиолетовое старение.

Для защиты от вредного и разрушительного действия ультрафиолетового излучения во всем мире широко применяются различные фильтры или присадки, добавляемые в полимерные композиции и солнцезащитные кремы. В качестве фильтров широко используются оксиды металлов, например, диоксид титана или оксид цинка. Но ряд источников сообщает, что наночастицы диоксида титана могут обладать канцерогенным эффектом, а оксид цинка неудобен тем, что имеет белый цвет (из него в частности изготовляется белая краска "белила цинковые").
Чтобы решить задачу создания универсального ультрафиолетового фильтра, исследователи из НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина предложили способ химического синтеза наночастиц цинка с модифицированной поверхностью.

© НИТУ "МИСиС"Внешний вид дисперсий оксида цинка в воде, содержащих немодифицированые (слева) и модифицированые (справа) нанопорошки
© НИТУ "МИСиС"
Внешний вид дисперсий оксида цинка в воде, содержащих немодифицированые (слева) и модифицированые (справа) нанопорошки

Ученые научились управлять оптическими свойствами УФ-фильтров на основе наночастиц оксида цинка непосредственно в процессе их химического синтеза. В экспериментах раствор наночастиц, а также полипропиленовые пленки с нанодобавкой продемонстрировали 100% поглощение ультрафиолета типа B.

"Мы синтезировали наночастицы оксида цинка с модифицированной поверхностью – рассказывает одна из участниц исследования, научный сотрудник НИТУ "МИСиС", кандидат химических наук Светлана Сенатова. – Исследование того, как влияет модификация поверхности на химические и физические свойства наночастиц оксида цинка, показало, что полученные наночастицы могут успешно применяться в качестве фильтров для защиты от УФ-излучения. В опытах in vitro продемонстрировано отсутствие гемотоксичности синтезированных наночастиц с модифицированной силансодержащими соединениями поверхностью при инкубировании с кровью доноров".

© НИТУ "МИСиС"Кандидат химических наук С.И. Сенатова измеряет величину дзета-потенциала наночастиц оксида цинка в растворе
© НИТУ "МИСиС"
Кандидат химических наук С.И. Сенатова измеряет величину дзета-потенциала наночастиц оксида цинка в растворе

Инкубирование (выдерживание в течение определенного времени) понадобилось для того, чтобы изучить, как наночастицы будут влиять на кровь здоровых людей, ведь крем с новым УФ-фильтром может потенциально проникать через слои кожи и попадать в организм человека. 
По утверждениям авторов разработки, модифицирование поверхности наночастиц оксида цинка приводит к увеличению их прозрачности в видимой части спектра, что позволяет использовать их не только в составе солнцезащитных кремов, но и при изготовлении прозрачных полимеров.

© НИТУ "МИСиС"Внешний вид установки (АПК "Нанохим") химического синтеза наночастиц в НИТУ "МИСиС"
© НИТУ "МИСиС"
Внешний вид установки (АПК "Нанохим") химического синтеза наночастиц в НИТУ "МИСиС"

Такие материалы могут использоваться, например, при изготовлении прозрачных пищевых контейнеров, пленок или в облицовочных панелях конструкций, устанавливаемых под открытым небом. Кроме того, модифицирование поверхности наночастиц позволит снизить количество добавляемого УФ-фильтра в 5-10 раз, что влечет за собой положительный экономический эффект.

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