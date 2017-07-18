В Турции обнаружили самый древний смайлик в мире

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Группа турецких и итальянских археологов обнаружила при раскопках в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп кувшин с самым древним графическим изображением улыбающегося человеческого лица, заявил руководитель группы, профессор Болонского университета Николо Маркетти.

"Одна из самых интересных находок этого сезона — кувшин с изображенным на нем смайликом. Находка датируется приблизительно 1700 годом до нашей эры, и мы, видимо, нашли самый старый смайлик в мире. Мы не знаем, с какой целью мастера рисовали этот символ на кувшине, но мы называем его улыбкой", — цитирует Маркетти агентство.

​По его словам, кувшин передадут в археологический музей Газиантепа.

Ancient pot discovery in Turkey contests smiley origin https://t.co/x1VQuZdqEI pic.twitter.com/NI2Df8LI7L — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 17 июля 2017 г.

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Расположенный у сирийской границы город Каркамыш, история которого насчитывает более 5 тысяч лет, был важным стратегическим центром древнего мира, в разные годы город находился под властью хеттов, ассирийцев, Вавилона, Древнего Рима. Первые археологические раскопки здесь проводила экспедиция известного британского офицера и путешественника Лоуренса Аравийского.

В течение нескольких десятилетий этот район был закрыт для раскопок из-за мин, заложенных во время франко-турецкой войны 1920-1921 годов. Разминирование закончилось лишь несколько лет назад. Группа итальянских и турецких археологов приступила к раскопкам в 2011 году.