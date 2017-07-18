Первый импортонезависимый спутник "Глонасс-К2" могут создать к 2021 году

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Создание первого импортонезависимого навигационного спутника "Глонасс-К2" может завершиться к 2021году, сообщил журналистам во вторник глава предприятия-производителя спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Николай Тестоедов.

Ранее заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Михаил Хайлов сообщал, что до конца 2016 года завершатся основные проектные проработки импортонезависимого навигационного космического аппарата "Глонасс-К2", а его запуск планируется осуществить в 2019–2020 годах.

"По планам, которые сейчас существуют, это 2021 год", — сказал Тестоедов на авиакосмическом салоне МАКС-2017.