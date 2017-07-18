Спутник "Глонасс-К2" может быть запущен в первой половине 2019 года
15:3818.07.2017
(обновлено: 15:39 18.07.2017)
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ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К2" могут запустить в 2019 году, сообщил глава предприятия-производителя "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Николай Тестоедов.
"Запуск "Глонасс-К2" по графикам поставки бортовой аппаратуры возможен на рубеже первого и второго и кварталов 2019 года", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
По его словам, летные испытания нового спутника будут проводиться одновременно с запусками спутников предыдущего поколения "Глонасс-К1" и "Глонасс-М".
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