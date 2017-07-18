Спутник "Глонасс-К2" может быть запущен в первой половине 2019 года

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К2" могут запустить в 2019 году, сообщил глава предприятия-производителя "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Николай Тестоедов.

"Запуск "Глонасс-К2" по графикам поставки бортовой аппаратуры возможен на рубеже первого и второго и кварталов 2019 года", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

По его словам, летные испытания нового спутника будут проводиться одновременно с запусками спутников предыдущего поколения "Глонасс-К1" и "Глонасс-М".