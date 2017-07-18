Спутник "Глонасс-К1" будет готов к запуску к концу 2018 года

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К1" будет готов к запуску к концу 2018 года, сообщил журналистам во вторник глава предприятия-производителя — ИСС имени Решетнева — Николай Тестоедов.

"Запуски с точки зрения техники и графиков возможен в конце 2018 года" — сказал он на ависалоне МАКС-2017.

Он уточнил при этом, что перед запуском новых спутников "необходимо сначала израсходовать наземный резерв "Глонассов-М".