Биологи открыли самое долгоживущее существо на Земле

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Самыми долгоживущими существами на Земле являются глубоководные сидячие черви со дна Карибского моря, некоторые из которых прожили более 300 лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Science of Nature.

"Многие особи Escarpia laminata доживают до 250 лет и переходят через границу, через которую ни один другой вид живых существ никогда не переходил. Учитывая погрешности в измерении возраста для самых длинных особей этого вида, вполне возможно, что некоторые из них живут еще дольше", — рассказывает Аланна Дуркин (Alanna Durkin) из университета Темпл в Филадельфии (США).

Земными долгожителями традиционно считаются крупные и неторопливые обитатели морей и суши – гренландские киты, некоторые особи которых прожили более 200 лет, и галапагосские черепахи, доживающие в некоторых случаях до 250-летнего юбилея. Кроме того, известна одиночная особь арктического двустворчатого моллюска Arctica islandica, чей возраст, по текущим оценкам, превышает 500 лет.

Ученые достаточно давно изучают этих животных, пытаясь понять, что именно заставило их прожить так долго, страдают ли они от рака и прочих болезней. Секреты их биологии, как надеются можно использовать для того, чтобы продлить жизнь человеку.

Дуркин и ее коллеги открыли еще более долгоживущий вид морских животных, изучая флору и фауну дна глубоководных участков Карибского моря. Этот вид лучше подходит для экспериментов и изучения, чем редкие черепахи и гигантские китообразные

Внимание ученых привлекли колонии сидячих червей вида Escarpia laminata – достаточно крупных беспозвоночных, прикрепляющихся ко дну моря и живущих на одном месте всю жизнь. Эти черви живут около гидротермальных источников и "черных курильщиков" на дне моря, и питаются планктоном и останками других организмов, которые вылавливают из воды.

Необычно большая длина трубок этих червей, достигавшая в некоторых случаях 50-60 сантиметров, заставила ученых проверить, как быстро растет "броня" этих беспозвоночных. Наблюдая за червями на протяжении года, биологи с удивлением обнаружили, что трубки Escarpia laminata растут очень медленно – около половины миллиметра в год, а возраст самых длинных особей превышает 300 лет.

Секретом их долголетия является отчасти то, что эти черви почти не умирают – уровень смертности в их колониях не превышает 0,6% даже для самых пожилых особей, что примерно в 15 раз ниже значений, предсказанных теорией. Почему это так происходит, ученые пока не знают, однако предполагают, что это связано с низкой температурой вод, в которых живут Escarpia laminata и другие глубоководные черви.