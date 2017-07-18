Биологи открыли самое долгоживущее существо на Земле

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Самыми долгоживущими существами на Земле являются глубоководные сидячие черви со дна Карибского моря, некоторые из которых прожили более 300 лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Science of Nature.
"Многие особи Escarpia laminata доживают до 250 лет и переходят через границу, через которую ни один другой вид живых существ никогда не переходил. Учитывая погрешности в измерении возраста для самых длинных особей этого вида, вполне возможно, что некоторые из них живут еще дольше", — рассказывает Аланна Дуркин (Alanna Durkin) из университета Темпл в Филадельфии (США).
Ученые достаточно давно изучают этих животных, пытаясь понять, что именно заставило их прожить так долго, страдают ли они от рака и прочих болезней. Секреты их биологии, как надеются можно использовать для того, чтобы продлить жизнь человеку.
Внимание ученых привлекли колонии сидячих червей вида Escarpia laminata – достаточно крупных беспозвоночных, прикрепляющихся ко дну моря и живущих на одном месте всю жизнь. Эти черви живут около гидротермальных источников и "черных курильщиков" на дне моря, и питаются планктоном и останками других организмов, которые вылавливают из воды.
Секретом их долголетия является отчасти то, что эти черви почти не умирают – уровень смертности в их колониях не превышает 0,6% даже для самых пожилых особей, что примерно в 15 раз ниже значений, предсказанных теорией. Почему это так происходит, ученые пока не знают, однако предполагают, что это связано с низкой температурой вод, в которых живут Escarpia laminata и другие глубоководные черви.