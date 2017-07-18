Запуск трех космических аппаратов "Гонец" могут перенести на конец года

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Запуск трех космических аппаратов связи "Гонец" могут перенести с третьего на четвертый квартал 2017 года, заявил журналистам глава ИСС имени Решетнева Николай Тестоедов.

"Запуск может быть перенесен с третьего на четвертый квартал", — сказал он.

"Гонец-М1" — космические аппараты нового поколения, предназначенные для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети общего пользования и интернет в режиме, максимально близком к реальному времени.

Также в задачи новых спутников будет входить радиотелефонная связь между подвижными и стационарными пользователями в зоне радиовидимости космических аппаратов, сбор и передача данных о состоянии подвижных объектов и местоположении абонентов.