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РИА Наука
РИА Наука

РКК "Энергия": подписан предварительный контракт на облет Луны туристами

Сюжет:
МАКС-2017 (56)
14:4218.07.2017
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© NASAСнимок Луны снятый с МКС. Архивное фотоСнимок Луны снятый с МКС. Архивное фото
© NASA

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Предварительный контракт на облет Луны космическими туристами уже подписан с зарубежной компанией, заявил журналистам глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

Суперлуние на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новая российская ракета сверхтяжелого класса позволит совершить облет Луны
"У нас уже есть подписанный предварительный контракт, по которому уже финансовые условия наступают", — сказал Солнцев.

"Другое дело, надо увязать экономические вопросы с техническими. Пока без подходящего инвестора, думаю, будет сложно поднять эту тему", — уточнил глава РКК "Энергия".

Он отметил, что технически эта работа идет. "И мы готовы это сделать", — подчеркнул Солнцев. Средства инвестора, по его словам, необходимы для модернизации корабля "Союз" для облета Луны.

"Одно дело — тот "Союз", который летает на МКС, и другое — который должен полететь к Луне. Они отличаются: это и другие системы дозаправки и дальней радиосвязи, и возвращение со второй космической скоростью. Для всего этого нужен инвестор", — заключил Солнцев.

Космические новости в фотографиях, июнь 2017 года
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил последние фотографии лета на северном полушарии Титана. На снимках хорошо видны яркие белые облака в атмосфере самой "землеподобной" луны Сатурна и блестящие темные озера из углеводородов на ее полюсе.Фотография облаков и озер на поверхности Титана
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" получил последние фотографии лета на северном полушарии Титана. На снимках хорошо видны яркие белые облака в атмосфере самой "землеподобной" луны Сатурна и блестящие темные озера из углеводородов на ее полюсе.
© NASA / JPL-Caltech/ Space Science InstituteЗонду "Кассини" удалось получить фотографии Сатурна в момент восхода солнца, лучи которого только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки облаков.Кольца Сатурна на фоне восходящего Солнца
© NASA / JPL-Caltech/ Space Science Institute
Зонду "Кассини" удалось получить фотографии Сатурна в момент восхода солнца, лучи которого только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки облаков.
© R. Friesen, Dunlap Institute; J. Pineda, MPIP; GBO/AUI/NSFАстрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч.Облака аммиака (красный цвет) и других газов (синий) в туманности Ориона
© R. Friesen, Dunlap Institute; J. Pineda, MPIP; GBO/AUI/NSF
Астрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч.
© Фото : РоскосмосЧлен экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (на фото) и астронавт Тома Песке 2 июня перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" для того, чтобы вернуться на землю.Член экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий на МКС
© Фото : Роскосмос
Член экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (на фото) и астронавт Тома Песке 2 июня перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" для того, чтобы вернуться на землю.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán DoranНАСА выложило в открытый доступ снимок южной полярной области Юпитера, сделанный зондом Juno на расстоянии примерно в 47 тысяч километров от газового гиганта. На фото видна так называемая "нитка жемчуга" - чреда ураганов в виде овалов белого цвета.Облака на Юпитере
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran
НАСА выложило в открытый доступ снимок южной полярной области Юпитера, сделанный зондом Juno на расстоянии примерно в 47 тысяч километров от газового гиганта. На фото видна так называемая "нитка жемчуга" - чреда ураганов в виде овалов белого цвета.
© ESO/VSTЕвропейская Южная Обсерватория представила снимок трех туманностей в одном поле. Фото было получено на телескопе VST. Справа на снимке заметно слабо светящееся облако газа Sharpless 2-54, в центре — Туманность Орел, а слева — Туманность Омега. Это космическое трио является частью огромного газо-пылевого комплекса, который освещают изнутри рождающиеся в нем новые звезды.Облако газа Sharpless 2-54, туманности Орла и Омега снятые телескопом VST
© ESO/VST
Европейская Южная Обсерватория представила снимок трех туманностей в одном поле. Фото было получено на телескопе VST. Справа на снимке заметно слабо светящееся облако газа Sharpless 2-54, в центре — Туманность Орел, а слева — Туманность Омега. Это космическое трио является частью огромного газо-пылевого комплекса, который освещают изнутри рождающиеся в нем новые звезды.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр. Это открытие указало на возможность объединения черных дыр в пары через долгое время после их формирования и подтвердило теорию относительности Эйнштейна.Так художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от Земли
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр. Это открытие указало на возможность объединения черных дыр в пары через долгое время после их формирования и подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© NASA / JPL/University of ArizonaКамера HiRISE на борту зонда MRO получила снимки необычных "пенистых" скал, образовавшихся на Марсе. Голубоватые базальтовые дюны сверху похожи на океан, упирающийся в "береговую линию" из скал другой породы.Белые скалы на Марсе
© NASA / JPL/University of Arizona
Камера HiRISE на борту зонда MRO получила снимки необычных "пенистых" скал, образовавшихся на Марсе. Голубоватые базальтовые дюны сверху похожи на океан, упирающийся в "береговую линию" из скал другой породы.
© ESAЕвропейский зонд-"звездочет" GAIA и система искусственного интеллекта помогли ученым открыть самые быстрые звезды галактики и найти сразу шесть светил, которые в скором времени покинут Млечный Путь. На снимке смоделирована возможная траектория движения звезд, "сбегающих" из Млечного Пути.Так художник представил себе звезды, сбегающие из Млечного Пути
© ESA
Европейский зонд-"звездочет" GAIA и система искусственного интеллекта помогли ученым открыть самые быстрые звезды галактики и найти сразу шесть светил, которые в скором времени покинут Млечный Путь. На снимке смоделирована возможная траектория движения звезд, "сбегающих" из Млечного Пути.
© NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScIТелескоп "Чандра" заснял систему Arp 299, расположенную на расстоянии около 140 миллионов световых лет от Земли. Она содержит две галактики, которые в ходе слияния образуют регионы, содержащие в себе звезды каждой из них.Сливающиеся галактики Arp 299 снятые телескопом Чандра
© NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScI
Телескоп "Чандра" заснял систему Arp 299, расположенную на расстоянии около 140 миллионов световых лет от Земли. Она содержит две галактики, которые в ходе слияния образуют регионы, содержащие в себе звезды каждой из них.
© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier FieldsУченые выяснили, что крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже десять миллиардов лет назад. "Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказал астроном из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).Древние галактики, выстроившиеся в линию
© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields
Ученые выяснили, что крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже десять миллиардов лет назад. "Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказал астроном из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала относительно близкую к нам галактику в созвездии Девы, удачное расположение которой позволяет ученым напрямую следить за жизнью черной дыры в ее центре.Галактика J143450.5+033843 в созвездии Девы, которую мы видим плашмя
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала относительно близкую к нам галактику в созвездии Девы, удачное расположение которой позволяет ученым напрямую следить за жизнью черной дыры в ее центре.
© Роскосмос/Федор ЮрчихинКосмонавт Роскосмоса Федор Юрчихин с борта Международной космической станции снял вулкан Шивелуч на Камчатке.Вулкан Шивелуч на Камчатке, снятый космонавтом Роскосмоса Фёдором Юрчихиным с МКС
© Роскосмос/Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин с борта Международной космической станции снял вулкан Шивелуч на Камчатке.
© Фото : NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Adam Block/Mt. Lemmon SkyCenter/U. ArizonaУченые смогли получить детальные снимки одной из самых известных симбиотических систем R Водолея, которая находится на расстоянии около 710 световых лет от Земли. Система состоит из холодного красного гиганта и малой горячей звезды - белого карлика.Симбиотические звезды R Aqr снятые телескоп Чандра
© Фото : NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Adam Block/Mt. Lemmon SkyCenter/U. Arizona
Ученые смогли получить детальные снимки одной из самых известных симбиотических систем R Водолея, которая находится на расстоянии около 710 световых лет от Земли. Система состоит из холодного красного гиганта и малой горячей звезды - белого карлика.
© Фото : Twitter/Intl. Space StationВид на Землю с борта Международной космической станции. В тот день, когда была сделана эта фотография, члены экипажа МКС изучали влияние микрогравитации на мышей и микробов.Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Twitter/Intl. Space Station
Вид на Землю с борта Международной космической станции. В тот день, когда была сделана эта фотография, члены экипажа МКС изучали влияние микрогравитации на мышей и микробов.
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