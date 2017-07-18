ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Предварительный контракт на облет Луны космическими туристами уже подписан с зарубежной компанией, заявил журналистам глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"У нас уже есть подписанный предварительный контракт, по которому уже финансовые условия наступают", — сказал Солнцев.

"Другое дело, надо увязать экономические вопросы с техническими. Пока без подходящего инвестора, думаю, будет сложно поднять эту тему", — уточнил глава РКК "Энергия".

Он отметил, что технически эта работа идет. "И мы готовы это сделать", — подчеркнул Солнцев. Средства инвестора, по его словам, необходимы для модернизации корабля "Союз" для облета Луны.

"Одно дело — тот "Союз", который летает на МКС, и другое — который должен полететь к Луне. Они отличаются: это и другие системы дозаправки и дальней радиосвязи, и возвращение со второй космической скоростью. Для всего этого нужен инвестор", — заключил Солнцев.