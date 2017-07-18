Космический турист из одной из стран Азии отправится на МКС в 2019 году

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл – РИА Новости. Космический турист, представитель одной из азиатских стран, будет отправлен в составе экипажа на Международную космическую станцию (МКС) в 2019 году, заявил журналистам генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Новый космический турист, которому предстоит отправиться в полет на МКС в 2019 году, уже проходит подготовку. Это представитель одной из стран Азии", — отметил Солнцев.

Кроме того, по его словам, РКК "Энергия" планирует возобновить отправку космических туристов на МКС на регулярной основе.

"У нас подписан контракт с компанией, которая занимается подбором космических туристов. В 2019 году готовим первый корабль для туристов, чтобы поставить это на постоянную основу", — сказал он.

Подбором потенциальных кандидатов на туристические полеты в космос с 2001 года эксклюзивно занималась компания Space Adventures. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" в 2001 году.