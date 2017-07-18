Проектирование новых спутников "Гонец-М1" начнется в сентябре

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Работа по определению облика новых спутников связи "Гонец-М1" завершена, проектирование аппаратов начнется в сентябре 2017 года, сообщил журналистам во вторник гендиректор оператора "Гонец" Дмитрий Баканов.

"Завершена работа по определению облика… проектирование техники начнется с сентября этого года", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

По его словам, это после создания полноценной орбитальной группировки система "Гонец" будет использоваться для поддержания промышленного интернета и интернета вещей. С помощью новых спутников можно будет получать информацию с телеметрических датчиков, установленных на промышленных объектах.

"Глобальная логистика, глобальные транспортные потоки, передача телеметрии с газораспределительной системы, энергосетей", — рассказал Баканов об областях применения новой системы.

По словам Баканова, пока рано говорить о возможных сроках запуска первого спутника "Гонец-М1". В Федеральную космическую программу заложено поддержание действующей группировки спутников предыдущего поколения "Гонец-М".