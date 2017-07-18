США
18.0718 июля14:44МСК
USD59.37+0.30
EUR68.40+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи доказали, что тираннозавры бегали медленнее человека

14:1218.07.2017
(обновлено: 14:32 18.07.2017)
03740
© Фото : Danielle DufaultГоргозавр, один из родичей тираннозавра, поедает жертвуГоргозавр, один из родичей тираннозавра, поедает жертву
© Фото : Danielle Dufault

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Палеонтологи в очередной раз пришли к выводу, что тираннозавр вряд ли мог догнать Усейна Болта или любого другого быстрого бегуна и съесть их, раскрыв необычную связь между размерами и скоростью движения животных, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Так художник представил себе “кровавого короля” Lythronax argestes, который жил на Земле 80 миллионов лет назад
© Andrey Atuchin
Крупнейшие тираннозавры были лишены перьев, доказали ученые

"Открытый нами закон универсален и работает для всех животных, начиная с клеща и заканчивая синими китами. Мы проверили его в деле, вычислив скорость движения вымерших животных, чья манера движения уже была изучена при помощи сложных биомеханических симуляций", — рассказывает Мириам Хирт (Miriam Hirt) из университета Йены (Германия). 

За последние несколько десятилетий ученые узнали многое об образе жизни и повадках "иконы" мезозойской эры — тираннозавра (Tyrannosaurus rex). Так, изучение черепа этого ящера подсказало палеонтологам, что они обладали прекрасным нюхом, и его челюсти могли легко дробить самые толстые кости. Пока не понятно, были ли эти ящеры "чистыми" хищниками или же в их диету могла входить не только свежая дичь, но и падаль.

Однозначный ответ на этот вопрос может дать скорость движения "королей" мезозоя – если тираннозавры бегали достаточно быстро, то тогда они должны были быть хищниками, а если они передвигались медленно, то они, скорее всего, были падальщиками или "санитарами" доисторического леса, добивавшими больных и старых животных.

Скелет тираннозавра в Американском музее естествознания
© РИА Новости / Лариса Саенко
Британские ученые взвесили тираннозавра и оценили скорость его роста

Хирт и ее коллеги приблизили нас к ответу на этот вопрос, раскрыв необычную зависимость между скоростью движения животных и их размерами.

Как рассказывают палеонтологи, ученые достаточно давно считали, что максимальная скорость бега, плавания или полета животного или птицы должна расти с увеличением массы их мускулов и их способности запасать в себе энергию. Тем не менее, современные гепарды, самые быстрые млекопитающие, рыбы-мечи, и вымершие велоцирапторы, быстрейшие динозавры, обладают или же обладали достаточно средними размерами. 

Пытаясь понять, почему это так, немецкие натуралисты создали компьютерную модель бегущего четвероного или двуногого существа, которая учитывала не только запасы имеющейся у него энергии, но и физические законы, влияющие на движение тела в пространстве, в том числе и силу инерции.

Оказалось, что существует некий предел массы, после достижения которого максимальная скорость бега или полета не растет, а падает из-за растущей инерции. Иными словами, инерция тела "тормозит" крупных животных при разгоне и заставляет их сжигать лишнюю энергию на ее преодоление, в результате чего максимальная скорость их движения будет заметно ниже, чем у существ средних размеров.

Руководствуясь этими идеями, ученые просчитали скорости движения некоторых вымерших существ, о диете и экологической нише которых палеонтологи давно спорят. В их число попало несколько хищных динозавров, таких как велоцирапторы и тираннозавры, их предположительные травоядные жертвы, и предположительно плотоядная гигантская "птица ужаса" Patagornis, жившая в Южной Америке 15-20 миллионов лет назад.

Реконструкция скелета аргентинозавра из музея патагонского города Неукен. Архивное фото
© Фото : Dr. Bill Sellers, The University of Manchester
Ученые восстановили походку самого крупного динозавра Южной Америки

Как оказалось, тираннозавры были достаточно неторопливыми существами – они бегали с максимальной скоростью в 28 километров в час, что заметно меньше рекорда в 44,7 километра час, поставленного Усейном Болтом в 2009 году. Велоцирапторы и патагорнисы, существа средних размеров, бегали заметно быстрее – 38 и 50 километров в час.

Что интересно, высокие скорости движения, скорее всего, не были нужны тираннозаврам для добывания пищи – все их потенциальные жертвы, начиная с трицератопсов и заканчивая апатозаврами, бегали медленнее. Для относительно небольших цератопсид этот показатель составлял 26 километров в час, а для крупных апатозавров – всего 12 километров в час. Соответственно, пока ученые не могут говорить о том, что "короли мезозоя" были падальщиками, так как скорости их движения вполне хватало для того, чтобы охотиться на крупную добычу.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена