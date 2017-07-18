Палеонтологи доказали, что тираннозавры бегали медленнее человека

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Палеонтологи в очередной раз пришли к выводу, что тираннозавр вряд ли мог догнать Усейна Болта или любого другого быстрого бегуна и съесть их, раскрыв необычную связь между размерами и скоростью движения животных, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution. © Andrey Atuchin Крупнейшие тираннозавры были лишены перьев, доказали ученые

"Открытый нами закон универсален и работает для всех животных, начиная с клеща и заканчивая синими китами. Мы проверили его в деле, вычислив скорость движения вымерших животных, чья манера движения уже была изучена при помощи сложных биомеханических симуляций", — рассказывает Мириам Хирт (Miriam Hirt) из университета Йены (Германия).

За последние несколько десятилетий ученые узнали многое об образе жизни и повадках "иконы" мезозойской эры — тираннозавра (Tyrannosaurus rex). Так, изучение черепа этого ящера подсказало палеонтологам, что они обладали прекрасным нюхом, и его челюсти могли легко дробить самые толстые кости. Пока не понятно, были ли эти ящеры "чистыми" хищниками или же в их диету могла входить не только свежая дичь, но и падаль.

Однозначный ответ на этот вопрос может дать скорость движения "королей" мезозоя – если тираннозавры бегали достаточно быстро, то тогда они должны были быть хищниками, а если они передвигались медленно, то они, скорее всего, были падальщиками или "санитарами" доисторического леса, добивавшими больных и старых животных.

Хирт и ее коллеги приблизили нас к ответу на этот вопрос, раскрыв необычную зависимость между скоростью движения животных и их размерами.

Как рассказывают палеонтологи, ученые достаточно давно считали, что максимальная скорость бега, плавания или полета животного или птицы должна расти с увеличением массы их мускулов и их способности запасать в себе энергию. Тем не менее, современные гепарды, самые быстрые млекопитающие, рыбы-мечи, и вымершие велоцирапторы, быстрейшие динозавры, обладают или же обладали достаточно средними размерами.

Пытаясь понять, почему это так, немецкие натуралисты создали компьютерную модель бегущего четвероного или двуногого существа, которая учитывала не только запасы имеющейся у него энергии, но и физические законы, влияющие на движение тела в пространстве, в том числе и силу инерции.

Оказалось, что существует некий предел массы, после достижения которого максимальная скорость бега или полета не растет, а падает из-за растущей инерции. Иными словами, инерция тела "тормозит" крупных животных при разгоне и заставляет их сжигать лишнюю энергию на ее преодоление, в результате чего максимальная скорость их движения будет заметно ниже, чем у существ средних размеров.

Руководствуясь этими идеями, ученые просчитали скорости движения некоторых вымерших существ, о диете и экологической нише которых палеонтологи давно спорят. В их число попало несколько хищных динозавров, таких как велоцирапторы и тираннозавры, их предположительные травоядные жертвы, и предположительно плотоядная гигантская "птица ужаса" Patagornis, жившая в Южной Америке 15-20 миллионов лет назад.

Как оказалось, тираннозавры были достаточно неторопливыми существами – они бегали с максимальной скоростью в 28 километров в час, что заметно меньше рекорда в 44,7 километра час, поставленного Усейном Болтом в 2009 году. Велоцирапторы и патагорнисы, существа средних размеров, бегали заметно быстрее – 38 и 50 километров в час.

Что интересно, высокие скорости движения, скорее всего, не были нужны тираннозаврам для добывания пищи – все их потенциальные жертвы, начиная с трицератопсов и заканчивая апатозаврами, бегали медленнее. Для относительно небольших цератопсид этот показатель составлял 26 километров в час, а для крупных апатозавров – всего 12 километров в час. Соответственно, пока ученые не могут говорить о том, что "короли мезозоя" были падальщиками, так как скорости их движения вполне хватало для того, чтобы охотиться на крупную добычу.