Спутники "Гонец-М1" могут выводить на ракетах "Союз"

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. После завершения программы ракет "Рокот" запуски спутников связи "Гонец-М" могут проводиться на ракетах семейства "Союз", сообщил журналистам во вторник гендиректор АО "Гонец" Дмитрий Баканов.

"До конца вопрос не решен. Следующий пуск с "Плесецка" на ракете-носителе "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ", следующая, скорее всего, на одной из модификаций ракеты "Союз", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Аппараты нового поколения "Гонец-М1", проектирование которых начнется в сентябре 2017 года, могут выводиться либо на легкой версии ракеты "Союз", либо на легкой "Ангаре". Оптимальная ракета будет определена после проектирования новых аппаратов, когда будет известна их масса.