В Центре Хруничева заявили, что программу "Рокот" не закрывают

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Две ракеты "Рокот", предназначенные для запусков по линии Минобороны РФ готовы, еще одну изготовят в ноябре, сообщил журналистам гендиректор предприятия производителя ракет Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Программа "Рокот" не закрывается. По состоянию на сегодняшний день, те две машины, которые в интересах Минобороны, они изготовлены, одна машина будет изготовлена в 11-м месяце", — сказал Варочко.

На одной из ракет, предназначенных под коммерческие пуски, возникли проблемы с блоком коммутации.

"И две машины, которые идут под коммерческие пуски, сейчас идет (их) отгрузка на космодром Плесецк. Возникли технические проблемы при проведений испытаний. Мы сейчас работаем с коллегами по замене блока коммутации", — добавил Варочко.