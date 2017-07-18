Центр Хруничева планирует пять пусков ракет "Рокот" до завершения программы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева планирует провести не менее пяти пусков ракет легкого класса "Рокот" до завершения программы в начале 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.
Ранее сообщалось о том, что последний пуск ракеты "Рокот" запланирован на начало 2018 года.
"На сегодняшний день мы имеем пять контрактов на пуски "Рокота" — два коммерческих и три от государственных заказчиков. План пусков находится в стадии согласования", — сказал представитель Центра.
Последним пуском будет выведен на орбиту европейский спутник Sentinel-3B. В сентябре 2017 года планируется запустить аппарат Sentinel-5P.
Носитель "Рокот" был создан по программе конверсии на базе блока ускорителей первой и второй ступеней снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ. Ракету оснастили разгонными блоками "Бриз-К", а затем — "Бриз-КМ" и адаптировали под коммерческие спутники с помощью новой переходной системы и головного обтекателя.
Первый демонстрационный коммерческий пуск "Рокота" со стартового комплекса в Плесецке с двумя имитаторами спутника Iridium ("Иридиум") состоялся в 2000 году, а в 2002 году началась регулярная эксплуатация нового российского космического комплекса с выводом на околоземную орбиту двух спутников GRACE ("ГРЕЙС").
"Рокот" использовался для запусков малых и средних космических аппаратов массой до 1,95 тонны на низкие околоземные орбиты. Всего за период с 2000 года по настоящее время с космодрома Плесецк было осуществлено 26 пусков этой ракеты, в результате которых на орбиту было выведено свыше 60 космических аппаратов различного назначения.