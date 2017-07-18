Центр Хруничева планирует пять пусков ракет "Рокот" до завершения программы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева планирует провести не менее пяти пусков ракет легкого класса "Рокот" до завершения программы в начале 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.

Ранее сообщалось о том, что последний пуск ракеты "Рокот" запланирован на начало 2018 года.

"На сегодняшний день мы имеем пять контрактов на пуски "Рокота" — два коммерческих и три от государственных заказчиков. План пусков находится в стадии согласования", — сказал представитель Центра.

Последним пуском будет выведен на орбиту европейский спутник Sentinel-3B. В сентябре 2017 года планируется запустить аппарат Sentinel-5P.

Ранее гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский заявлял РИА Новости, что продлевать программу запусков "Рокота" бессмысленно из-за изношенности производственных мощностей, функционирующих уже более 30 лет. Кроме того, аналогичные задачи способна выполнять новая российская ракета "Ангара А1.2".

Носитель "Рокот" был создан по программе конверсии на базе блока ускорителей первой и второй ступеней снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ. Ракету оснастили разгонными блоками "Бриз-К", а затем — "Бриз-КМ" и адаптировали под коммерческие спутники с помощью новой переходной системы и головного обтекателя.

Первый демонстрационный коммерческий пуск "Рокота" со стартового комплекса в Плесецке с двумя имитаторами спутника Iridium ("Иридиум") состоялся в 2000 году, а в 2002 году началась регулярная эксплуатация нового российского космического комплекса с выводом на околоземную орбиту двух спутников GRACE ("ГРЕЙС").

"Рокот" использовался для запусков малых и средних космических аппаратов массой до 1,95 тонны на низкие околоземные орбиты. Всего за период с 2000 года по настоящее время с космодрома Плесецк было осуществлено 26 пусков этой ракеты, в результате которых на орбиту было выведено свыше 60 космических аппаратов различного назначения.