Ученые назвали возможные "горячие точки" будущих войн за доступ к воде

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Гидрологи и политологи проанализировали ситуацию с доступом к воде во всех странах мира и выделили несколько регионов в Южной Азии, в Африке и в Латинской Америке, где могут в будущем возникнуть войны и конфликты за доступ к воде. Их прогнозы были опубликованы в журнале Global Environmental Change.

"Если соседствующие страны имеют соглашение по разделу доступа к воде, и одна из них строит дамбу выше по течению реки, обычно конфликты не возникают, как, к примеру, взаимодействуют друг с другом США и Канада по реке Колумбия. К сожалению, это не так в большинстве других случаев, где ситуацию осложняют экстремальные проявления национализма, политические трения, засухи или изменение климата", — рассказывает Эрик Спроулс (Eric Sproles), гидролог из университета Орегона в Корваллисе (США).

Проблема с доступом к чистой и питьевой воде начала выходить на первые роли в мировой политике и дипломатии в последние годы из-за стремительного роста численности населения Земли, водных "аппетитов" ее экономики и нарастающего изменения климата. Фактически каждый год возникают конфликты, связанные с общим пользованием водами или акваторией тех или иных рек и морей, часть из которых, такие как борьба Индии и Пакистана вокруг долины реки Инд, могут в будущем привести к крупномасштабной конвенциональной или даже локальной ядерной войне.

Спроулс и его коллеги выделили несколько десятков потенциальных "горячих точек", связанных с конфликтами вокруг водных ресурсов, проанализировав ситуацию вокруг 1400 уже существующих или еще строящихся водохранилищ и дамб, перекрывающих течение рек, проходящих вдоль границы или через границу двух или более стран.

Большая часть таких дамб находится в Южной и Юго-Восточной Азии, где вероятность возникновения конфликта вокруг рек Индостана и Индокитая, по словам ученых, является очень высокой. Помимо Индии и Пакистана, конфликт может вспыхнуть между Китаем и Вьетнамом за пользование ресурсами рек Бейцзян и Сидцзян, и между Мьянмой и ее соседями из-за постройки дамб на притоках реки Иравади. России в этом отношении повезло больше, чем другим странам Евразии, так как проблемы у нее могут возникнуть только на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур, но не на других границах.

С другой стороны, самая опасная и конфликтогенная зона находится не в Азии, а на севере Африки, в окрестностях истоков Нила и в долине реки Аваш в Эфиопии. Правительство этой страны, как отмечают ученые, запустило несколько масштабных проектов по постройке дамб в бассейне Нила, что может сильно повлиять на количество воды, попадающей в Египет, и вызвать большие конфликты между Каиром и Аддис-Абебой из-за усугубления последствий засух и неурожаев.

Как надеются ученые, политики и дипломаты обратят внимание на собранные ими сведения и используют их для того, чтобы предотвратить развитие подобных конфликтов в будущем путем или подписания двусторонних соглашений о разделе водных ресурсов, или многосторонних договоров, охватывающих отдельные регионы или континенты.