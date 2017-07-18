Вторую тяжелую "Ангару" привезут на космодром в феврале-марте

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара" готова и в феврале-марте будет доставлена на космодром, заявил глава Центра Хруничева Алексей Варочко журналистам на авиасалоне "МАКС-2017".

"Вторая летная машина готова и 25-го числа по частям отгружается с омского филиала "Полет" в Москву. Здесь будут проходить испытания. В Омске сейчас идет полномасштабная подготовка к производству третьей и четвертой машины. Вторая машина будет поставлена на космодром в феврале-марте месяце", — сказал Варочко.

На какой именно космодром привезут ракету, не уточняется, но стартовая установка под "Ангару" сейчас есть только на Плесецке.