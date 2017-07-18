НПО "Сплав" представило на МАКС авиаракету нового поколения

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Научно-производственное объединение "Сплав" (входит в "Ростех") представило на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2017) неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП, сообщила во вторник пресс-служба компании.

МАКС-2017 проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

"Неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной проникающей боевой частью представило НПО "Сплав" на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском Московской области. При ее создании использованы передовые технологии и новейшие разработки, не имеющие мировых аналогов", — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что основой изделия стала разработка базового малогабаритного высокоэнергетического двигателя на смесевом твердом топливе. По сравнению с ракетными двигателями твердого топлива предыдущего поколения энергоотдача от единицы массы увеличена в 1,8-2 раза, сам двигатель стал гораздо меньше и легче.

Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки до трех раз по сравнению с ракетами предыдущего поколения, максимальную дальность стрельбы — до 11 километров.

С-8ОФП предназначена для поражения одиночных и групповых целей — живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся на открытом пространстве и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Ракета позволяет выполнять боевые операции самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации. Многофункциональность объединяет в одной ракете свойства трех типов ракет предыдущего поколения. Она применяется из штатных блоков орудий Б8М-1 и Б8В20-А.