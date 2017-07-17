Ученые посоветовали не заводить детей ради защиты природы

Исследователи из Лундского университета перечислили самые эффективные меры, которые могут принять люди, которые хотят лично внести свой вклад в защиту природы, сообщает шведская газета Dagens Nyheter. Ученые пришли к парадоксальному выводу: желающие уменьшить свое пагубное влияние на окружающую среду для начала могут отказаться от продолжения рода. Подробнее — в нашем материале.