Ученые выяснили, почему льды на западе Антарктики тают необъяснимо быстро

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Льды западной части Антарктики сегодня исчезают с невероятно высокой скоростью из-за усиления ветров на противоположной части ледовой шапки, поменявших характер движения течений у берегов Антарктиды, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

"Мы всегда знали, что теплая вода каким-то образом проникает к берегам Антарктиды, но сам механизм того, как это происходит, оставался непонятным для нас. То, что далекие ветра на противоположной стороне Антарктики могут вызывать столь серьезное потепление у ее берегов на западе, стало тревожным и неприятным открытием для нас", — рассказывает Пол Спенс (Paul Spence) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее и быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики через своеобразные каналы-"реки", у подножия ледников.

Эти течения, как рассказывает Спенс, до недавнего времени не подходили к берегам Антарктиды, и причины того, почему они поменяли характер своего движения, оставались загадкой для климатологов. Более того, на сегодняшний день нет уверенности в том, является ли причиной всех этих изменений глобальное потепление, связанное с выбросами парниковых газов, или же какие-то природные флуктуации в характере движения ветров и вод у берегов Антарктики.

Спенс и его коллеги обратили внимание на то, что характер движения ветров в прибрежных районах Антарктики сильно поменялся в последние годы, особенно на востоке континента. Эти изменения, как отмечают климатологи, почти не учитывались при создании климатических моделей, описывающих процесс таяния южной ледовой шапки, что заставило их создать свою собственную компьютерную версию Антарктики.

Как показали расчеты австралийских климатологов, усиление и сдвиг этих ветров к югу в восточной части континента парадоксальным образом чрезвычайно сильно сказывается на погоде в западной Антарктике, повышая температуру вод у ее берегов на 1-2 градуса Цельсия.

В отдельных регионах полуострова Антарктический, где сейчас льды тают максимально быстро, среднегодовые температуры вырастали на 3-4 градуса Цельсия, что радикальным образом меняло местный климат и заставляло ледовую шапку континента стремительно сокращаться.

Подобные изменения происходили по той причине, что эти ветра порождали особые колебания, так называемые волны Кельвина, в прибрежных водах, которые распространялись вдоль берегов Антарктиды, двигаясь от ее восточных регионов на запад и меняя то, как движутся течения в глубинных слоях вод.

Благодаря этим волнам теплые потоки воды, движущиеся на большой глубине у дна мирового океана, могут "пробиваться" к берегам Антарктики и растапливать ее льды, повышая температуру воды с нулевой до положительной. Интенсивность этого процесса в будущем, как предполагают климатологи, будет только усиливаться, что еще больше ускорит таяние льдов Антарктиды и приведет к повышению уровня моря на метр к концу столетия.