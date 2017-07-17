Ученые обнаружили бактерии в мозге людей с болезнью Альцгеймера

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Биологи обнаружили неизвестных микробов в мозге людей, страдающих от болезни Альцгеймера, что в очередной раз указало на потенциально заразный характер этого недуга, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

"Мозг людей с болезнью Альцгеймера обычно несет в себе следы воспалений, и мы все чаще и больше думаем о том, что эти воспаления могут быть причиной смерти нервных клеток и дальнейшего развития болезни. Возможно, что это воспаление является реакцией на появление микробов внутри мозга", — рассказывает Дэвид Эмери (David Emery) из Бристольского университета (Великобритания).

В сентябре 2015 года ученые из Великобритании выяснили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами.

Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей, и, как оказалось, могут стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг.

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые уже в этом году, могут быть некоторые болезнетворные бактерии, способные проникать внутрь мозга животных. Вдобавок к этому, биологи выяснили, что прионы могут быть частью иммунной системы, защищающей клетки от микробов и других патогенов.

Эмери и его коллеги нашли неожиданное подтверждение тому, что в мозге подобных людей действительно присутствуют микробы, изучая содержимое нервной ткани у нескольких здоровых людей, умерших по естественным причинам, и жертв болезни Альцгеймера.

Анализируя нити ДНК, извлеченные из этих образцов, ученые обнаружили, что обрывки генов микробов присутствуют и в здоровом, и в больном мозге, однако в последнем их было примерно в семь раз больше, причем численность некоторых бактерий, таких как Actinobacteria, была выше в мозге больных людей в десятки раз.

Пока биологи считают, что это связано с тем, что барьер между мозгом и кровеносной системой может со временем становиться более проницаемым для микробов, живущих в крови. Проникая в мозг, они вызывают воспаления, заставляют прионы накапливаться внутри нейронов и ведут к их массовой гибели.

Сейчас ученые проводят детальные генетические исследования этих микробов в попытке понять, как они могли проникнуть в мозг пациентов и действительно ли воспаления, вызванные ими, являются причиной развития болезни Альцгеймера.