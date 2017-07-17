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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли загадку рождения астероидной "свиты" Марса

19:0317.07.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе то, как возникли астероиды-троянцы на орбите МарсаТак художник представил себе то, как возникли астероиды-троянцы на орбите Марса
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Загадочные "троянские" астероиды на орбите Марса попали туда не из пояса астероидов, а являются большими кусками коры красной планеты, "катапультированной" в космос в далеком прошлом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Мы показали, что астероиды из семейства Эврики являются фрагментами магматических горных пород Марса. Эти небесные тела таким образом, являются живым примером того, что породы планет могут быть выброшены в открытый космос при падениях метеоритов. Учитывая низкую скорость их движения, эти астероиды крайне интересны нам для изучения мантии Марса", — пишут Дэвид Полишук (David Polishook) из Института Вейцмана в Реховоте (Израиль).

Кратер Мохаве на Марсе
© Фото : Science / AAAS
Ученые нашли историческую родину марсианских метеоритов

Троянцы в космосе

На сегодняшний день на Земле есть несколько десятков метеоритов, которые представляют собой фрагменты древнего Марса, отколовшиеся от него при падении крупных астероидов. Данные фрагменты пород красной планеты содержат в себе информацию о ее геологическом и климатическом прошлом, что помогает ученым понять историю эволюции Марса.

В марсианском происхождении этих "небесных камней" ученые не сомневаются, однако на сегодняшний день у геологов и планетологов почти нет никакой информации о том, как эти фрагменты коры и мантии Марса могли покинуть его поверхность и отправиться в полет на Землю.

Еще большую загадку, как рассказывает Полишук, представляют так называемые троянские астероиды Марса – группа достаточно крупных небесных тел, вращающихся по орбите красной планеты перед ней и за ней. Они находятся в особых точках на орбите Марса, где притяжение Солнца и планеты уравновешиваются, благодаря чему они могут беспрепятственно двигаться вместе с ней и составлять ее своеобразную космическую "свиту".

Фрагмент марокканского метеорита NWA7533, который оказался куском новорожденного Марса
© Фото : Luc Labenne
Метеориты из Марокко оказались кусками древнейшей коры Марса

Главной их необычной чертой, по словам ученых, является их химический и минеральный состав – восемь крупнейших "троянцев" Марса относится к числу астероидов типа А, состоящих из оливина и других "планетных" горных пород. Подобные астероиды, как объясняют ученые, встречаются крайне редко во внутренних пределах Солнечной системы, и встречаются в большом количестве лишь в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Соответственно, по этой причине многие планетологи считали, что астероид Эврика, крупнейший "троянец" Марса диаметром в 1,3 километра, попал на орбиту красной планеты из пояса астероидов, выброшенный оттуда в результате неизвестных нам гравитационных взаимодействий с другими небесными телами.

Каменные "пеленки" Марса

Полишук и его коллеги выяснили, что на самом деле Эврика и семь ее компаньонов являются фрагментами мантии и коры Марса, наблюдая за ними при помощи наземного телескопа VLT в Чили и установленных на него инструментов.

Измерив спектр и уровень отражающей способности их поверхности, ученые пришли к выводу, что все эти объекты действительно в прошлом были частью единого небесного тела, состоявшего из оливина, пироксена, граната и других пород, присутствующих в мантии землеподобных планет.

Марсианские метеориты, найденные марсоходом Opportunity
© Фото : Schroeder et al./Nature Communications 2016
Метеориты "рассказали" о страшной засухе на Марсе

Это натолкнуло их на мысль, что данные астероиды могут быть фрагментом недр Марса, выброшенным на орбиту после чрезвычайно мощного столкновения астероида с красной планетой в далеком прошлом. В пользу этого говорит и то, что химический состав Эврики и ее спутников очень похож на то, как устроены некоторые марсианские метеориты, представляющие собой фрагменты мантии.

Возникает проблема – как могли фрагменты марисанской коры и мантии быть выброшены в космос и попасть в "троянские" точки на его орбите? Как полагают ученые, это могло произойти в том случае, если орбита Марса резко менялась в последние эпохи формирования Солнечной системы, когда внутри нее обитали десятки "зародышей" планет.

Планета Марс. Архив
© NASA
Марс является недоразвитым "эмбрионом" планеты, утверждают ученые

Расчеты Полишука и его команды показывают, что сдвиги орбиты юного Марса, связанные с его взаимодействиями с другими протопланетными телам, должны были достаточно часто "выталкивать" астероиды, вращающиеся вокруг Марса, в "троянские" точки на его орбите, где часть из них смогла дожить до наших времен. Это делает их настоящими артефактами, следами первичной марсианской материи, изучение которой поможет ученым понять, был ли Марс пригоден для жизни или нет.

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