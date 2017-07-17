Астрономы открыли очередную потенциальную "звезду пришельцев"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Планетологи из проекта Red Dot зафиксировали необычные периодические радиосигналы, исходящие от звезды GJ 447, не похожие на естественные источники радиоволн, пишет астроном Абель Мендес в своем блоге на сайте университета Пуэрто-Рико.

"Наши коллеги из SETI оповещены об этом сигнале – мы никогда не видели, чтобы спутники или другие объекты излучали столь необычные радиовспышки. Конечно, угол обзора у "Аресибо" очень широкий и телескоп мог поймать какой-то другой сигнал, порожденный неким рукотворным объектом на орбите Земли", — пишет Мендес.

На протяжении более чем половины столетия астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США и их коллеги по всему миру пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая радиосигналы, поступающие из различных уголков галактики. Пока разумную или неразумную жизнь обнаружить не удалось, но эта задача, по оценкам представителей НАСА и SETI, может быть решена очень скоро – в ближайшие 10-20 лет.

За все 56 лет работы астрономам SETI не удалось найти однозначных следов внеземных цивилизаций за одним небольшим и противоречивым исключением. На эту роль претендует так называемый "сигнал Wow!", пойманный радиотелескопом "Большое ухо" в 1977 году. В последующие годы астрономам не удалось повторно найти источник этого сигнала в созвездии Стрельца, что заставило ученых считать его отражением радиоволн с Земли от кусков космического мусора.

Мендес и его коллеги совершенно случайно открыли еще один необычный всплеск радиоволн, претендующий сместить "сигнал Wow!" с пьедестала потенциальных следов "инопланетных" цивилизаций, преследуя совсем другие научные цели.

Как рассказывает пуэрто-риканский астроном, он и его команда участвуют в проекте Red Dot – инициативе по поиску планет у красных карликов, подобных недавно открытым "двойникам" Земли у светила TRAPPIST-1. Наблюдая за изменениями в свечении звезд в ближайших окрестностях Земли, астрономы пытаются найти следы планет, проходящих по их диску, и одновременно изучают их физические свойства и химический состав.

Радиотелескопы, подобные "Аресибо", играют в таких наблюдениях косвенную роль – они нужны ученым не для поисков потенциально обитаемых планет, а для наблюдений за необычными радиовспышками на поверхности красных карликов, не связанными со всплесками рентгена и ультрафиолета. Эти вспышки могут быть связаны с эпизодами взаимодействия магнитных полей планет и светил, и их изучение поможет планетологам понять, может ли беспокойный характер этих звезд препятствовать зарождению жизни на этих аналогах Земли.

Изучая данные, собранные в ходе наблюдений за семью подобными звездами при помощи 300-метровой тарелки "Аресибо" в мае этого года, Мендес и его коллеги заметили нечто необычное – странный повторяющийся радиосигнал, который исходил от звезды GJ 447 и не был похож ни на один "земной" тип радиопомех или радиоволн.

Как сейчас предполагают ученые, источником этого сигнала могли быть или какие-то вспышки на поверхности GJ 447, или же какие-то процессы в открытом космосе на пути между красным карликом и Землей.

Сегодня Мендес и его коллеги провели повторные наблюдения за GJ 447, в рамках которых, как они надеются, им удалось собрать достаточно данных для того, чтобы или доказать внеземную сущность сигнала, или подтвердить, что его породили спутники на высокой орбите или какие-то другие рукотворные объекты в околоземном пространстве. Как шутит астроном, он уже подготовил пинью коладу, традиционный карибский коктейль, на тот случай, если сигнал действительно окажется внеземного происхождения.