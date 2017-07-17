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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как выглядели "зародыши" планет Солнечной системы

12:3617.07.2017
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© University of Copenhagen/Lars BuchhaveПротопланетный газопылевой диск вокруг звездыПротопланетный газопылевой диск вокруг звезды
© University of Copenhagen/Lars Buchhave

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Первые астероиды и "зародыши" планет Солнечной системы были больше похожи на шары из полужидкой грязи, а не на каменистые небесные тела, в первые мгновения своей жизни, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Понимание того, как возникли астероиды, позволит нам выяснить, как возникла и эволюционировала органика в Солнечной системе, и поможет нам искать следы жизни за ее пределами. Все это поможет нам создать более сложные и полные модели того, где следует искать обитаемые миры у других звезд", — заявил Филип Блэнд (Philip Bland) из университета Куртина в Перте (Австралия), чьи слова передает журнал New Scientist.

Так художник представил астероидный пояс в Солнечной системе
© AFP 2017 / NASA
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Солнечная система родилась примерно 4,4 миллиарда лет назад вместе с нашим Солнцем. Как считают ученые, Земля и другие три планеты в ее внутренней части родились в результате столкновения каменистых протопланетных тел, которые были полностью лишены воды из-за того, что свет молодого Солнца разрушил или испарил все запасы льда в "теплой" части протопланетного диска, простирающейся фактически до текущей орбиты Юпитера.

По этой причине ученые сегодня наиболее активно дискутируют о двух взаимосвязанных вещах – о том, когда и куда исчезла эта "первичная" вода, и о том, откуда вода впоследствии взялась на Земле, Марсе и предположительно, Венере. И на тот, и на другой вопрос пока нет однозначных ответов, хотя ученые активно пытаются разрешить их, изучая состав комет и древних метеоритов.

Блэнд и его коллеги нашли неожиданный ответ на этот вопрос, пытаясь создать в виртуальном пространстве аналог первичной материи Солнечной системы и "слепить" из него простейшие прототипы "зародышей" планет и крупных астероидов, населявших окрестности Солнца в то время.

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© Reed Hutchinson/UCLA
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Как рассказывает ученый, почти никто не обращал внимания и не пытался просчитать то, как присутствие воды и источников тепла в газопылевом диске, где рождались первые "зародыши" планет, будет влиять на устройство и поведение первых крупных "обитателей" Солнечной системы.

Расчеты Блэнда и его коллег показывают, что мягкая и рыхлая первичная материя Солнечной системы не могла сразу превращаться в твердые каменистые тела, похожие на современные астероиды и метеориты. Первые "зародыши" планет были похожи на относительно мягкие шары из грязи, которые появлялись на свет благодаря таянию льда под действием тепла, вырабатываемого распадами радиоактивных элементов во внутренних слоях этих шаров.

Данная грязь начинала "кипеть" и постепенно сбрасывать тепло в космос подобно тому, как вода в чайнике движется от дна к его крышке и обратно. С другой стороны, эта грязь была слишком густой для того, чтобы нерастворимые частицы минералов могли "утонуть" и скопиться в глубинных слоях грязевых астероидов, благодаря чему их химический состав оставался однородным.

Так художник представил себе протопланетный диск и линию снега у звезды TW Гидры
© Bill Saxton, Alexandra Angelich, NRAO/AUI/NSF
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Впоследствии эти "грязевые шары" постепенно превращались в камень по мере повышения их массы и плотности. Подобный сценарий, по мнению Блэнда, хорошо объясняет многие странности в химическом составе самых примитивных астероидов-хондритов, над которыми ученые ломают головы уже более полувека. К примеру, это хорошо объясняет то, почему материя самых древних и "чистых" метеоритов несет в себе следы достаточно активного взаимодействия с водой, несмотря на отсутствие заметных изменений в химическом составе.

Как отмечают геологи, проверка этой гипотезы станет возможной в самое ближайшее время – зонд "Хаябуса-2" прибудет к астероиду Рюгю, аналогу таких метеоритов, примерно через год, и получит пробы материи, анализ которых поможет понять, была ли Солнечная система населена подобными "грязевыми шарами" во времена ее рождения или нет.

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