Трое космонавтов получили орден "За заслуги перед отечеством"

Российские космонавты Сергей Волков и Юрий Маленченко готовятся к выходу в открытый космос. Архивное фото

Российские космонавты Сергей Волков и Юрий Маленченко готовятся к выходу в открытый космос. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Космонавты Юрий Маленченко, Сергей Волков и Михаил Корниенко за мужество и профессионализм при осуществлении длительного космического полета на МКС награждены орденами "За заслуги перед отечеством", соответствующий указ президента РФ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени Маленченко Юрия Ивановича — инструктора-космонавта-испытателя отряда космонавтов "Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина", орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Волкова Сергея Александровича — инструктора-космонавта-испытателя, орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Корниенко Михаила Борисовича — космонавта-испытателя, говорится в указе.

Всего за период с 1994 по 2016 год Юрий Маленченко совершил шесть полетов к МКС, в рамках которых шесть раз выходил в открытый космос. В общей сложности космонавт провел на орбите более двух лет — 827 суток.

Сергей Волков побывал в космосе три раза. В общей сложности он провел на орбите более 547 суток.

Михаил Корниенко летал на МКС два раза, причем последний — в рамках годовой экспедиции с американским астронавтом Скоттом Келли. Экипаж провел на станции более 340 суток. Суммарное время пребывания Корниенко в космосе — 516 суток.