Разгадывание кроссвордов продлевает жизнь мозга, доказали ученые

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Люди, постоянно разгадывающие кроссворды и другие паззлы, в среднем обладают более здоровым и активным мозгом в пожилые годы по сравнению с остальными жителями планеты, заявили британские ученые, выступавшие на международной конференции AAIC 2017 в Лондоне.

"Мы нашли прямую связь между тем, как часто люди разгадывают кроссворды и тем, как быстро и точно они решают задачи, связанные со вниманием, логическим мышлением и памятью. К примеру, пенсионеры, решавшие кроссворды, решали задачи, связанные с грамматикой и кратковременной памятью, так же хорошо, как и люди на 10 лет их моложе. Нам нужно проверить эти выводы в ходе клинических испытаний", — заявил Кит Уэснес (Keith Wesnes) из университета Эксетера (Великобритания).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные интеллектуальные упражнения, в том числе кроссворды, паззлы и особые виртуальные "тренажеры для мозга", популярные в глобальной сети, влияют на остроту ума людей, и в особенности на работу мозга пожилых людей.

На настоящий момент нет однозначных свидетельств того, помогают ли такие тренировки мозгу. Часть ученых считает, что они позволяют сохранить остроту ума в пожилом возрасте и отдалить время наступления старческой деменции, а другие исследователи заявляют, что "тренажеры для мозга" могут лишь улучшать работу краткосрочной или долгосрочной памяти, но не повышают остроту ума или скорость мышления.

Уэснес и его коллеги выяснили, что подобные упражнения все же помогают людям поддерживать свой мозг в порядке, наблюдая за здоровьем примерно 22 тысяч пожилых британцев в возрасте от 50 до 96 лет, участвовавших в онлайн-проекте PROTECT.

В рамках этой инициативы ученые могли давать свободные задания своим пожилым подопечным, и анонимно опрашивать их насчет различных аспектов их жизни, в том числе изучать их вредные привычки, диету, уровень образования и любовь к различным кроссвордам, сканвордам и прочим интеллектуальным хобби.

Изучая эти данные, Уэснес и его коллеги натолкнулись на любопытную вещь – оказалось, что уровень увлечения британских пенсионеров кроссвордами отражал то, как хорошо работал их мозг. К примеру, люди, никогда не интересовавшиеся подобными интеллектуальными хобби, в среднем на 15% медленнее справлялись с простейшими задачками на грамматику английского языка, и на 4% реже вспоминали те вещи, которые их просили запомнить ученые.

То, насколько сильно отличались эти показатели, напрямую зависело от того, как много они решали кроссворды, что указывает на прямую связь между работой мозга и увлечением интеллектуальными играми и хобби. В ближайшее время ученые из университета Эксетера планируют провести клинические испытания, в рамках которых они проверят, действительно ли подобные занятия помогают мозгу продлить свою интеллектуальную жизнь.