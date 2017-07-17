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РИА Наука
РИА Наука

Ученые НАСА опубликовали видео облета Плутона зондом New Horizons

10:3717.07.2017
(обновлено: 11:10 17.07.2017)
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Научная команда зонда New Horizons отпраздновала годовщину встречи зонда New Horizons с Плутоном и его "свитой", подготовив реалистичную компьютерную модель того, как зонд пролетел над поверхностью карликовой планеты два года назад, и опубликовала ее на сайте НАСА.

Космический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker
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Зонд New Horizons является ветераном по меркам земной космической программы — он был запущен в космос больше 11 лет назад, 19 января 2006 года. После запуска с мыса Канаверал он стал самым быстрым космическим аппаратом, когда-либо стартовавшим с Земли, двигаясь со скоростью в 58,5 тысячи километров в час.

В середине июля 2015 года он прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты и получив массу детальнейших фотографий его поверхности и его спутников. Эти снимки и данные навсегда перевернули наши представления о Плутоне – он оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется, и он не является не безжизненной ледышкой на краю Солнечной системы, как считали ученые ранее.

Семь потенциальных облаков на поверхности Плутона
© Фото : NASA/SwRI/JHUAPL/Stern et al. / Astronomical Journal 2017
Ученые НАСА обнаружили семь облаков в атмосфере Плутона

Снимки и научные данные, полученные в ходе этого "рандеву", зонд передавал на Землю на протяжении почти года, и эту информацию ученые уже использовали для раскрытия некоторых тайн Плутона, в том числе истории его загадочного "сердца" – ледяных равнин Спутника, сформировавшихся в результате падения астероида.

Алан Стерн, руководитель миссии, и его коллеги использовали снимки, полученные в ходе пролета зонда над Плутоном, для составления полноценного видео процесса сближения New Horizons с карликовой планетой и пролета мимо нее.

НАСА опубликовало цветной ролик посадки New Horizons на Плутон
НАСА опубликовало цветной ролик "посадки" New Horizons на Плутон

На этом видео можно увидеть, как зонд пролетает над равнинами Спутника, пятном Ктулху, плоскогорьем Вояджера, равниной Пионера и впадиной Тартар. Все эти формы рельефа были реконструированы учеными в трехмерном виде при помощи снимков, полученных камерами New Horizons, и увеличены в 2-3 раза для повышения наглядности.

Аналогичный ролик команда Стерна подготовила и для Харона, чью поверхность зонд также детально изучил два года назад.

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