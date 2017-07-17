Ученые НАСА опубликовали видео облета Плутона зондом New Horizons

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Научная команда зонда New Horizons отпраздновала годовщину встречи зонда New Horizons с Плутоном и его "свитой", подготовив реалистичную компьютерную модель того, как зонд пролетел над поверхностью карликовой планеты два года назад, и опубликовала ее на сайте НАСА.

Зонд New Horizons является ветераном по меркам земной космической программы — он был запущен в космос больше 11 лет назад, 19 января 2006 года. После запуска с мыса Канаверал он стал самым быстрым космическим аппаратом, когда-либо стартовавшим с Земли, двигаясь со скоростью в 58,5 тысячи километров в час.

В середине июля 2015 года он прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты и получив массу детальнейших фотографий его поверхности и его спутников. Эти снимки и данные навсегда перевернули наши представления о Плутоне – он оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется, и он не является не безжизненной ледышкой на краю Солнечной системы, как считали ученые ранее.

Снимки и научные данные, полученные в ходе этого "рандеву", зонд передавал на Землю на протяжении почти года, и эту информацию ученые уже использовали для раскрытия некоторых тайн Плутона, в том числе истории его загадочного "сердца" – ледяных равнин Спутника, сформировавшихся в результате падения астероида.

Алан Стерн, руководитель миссии, и его коллеги использовали снимки, полученные в ходе пролета зонда над Плутоном, для составления полноценного видео процесса сближения New Horizons с карликовой планетой и пролета мимо нее.

На этом видео можно увидеть, как зонд пролетает над равнинами Спутника, пятном Ктулху, плоскогорьем Вояджера, равниной Пионера и впадиной Тартар. Все эти формы рельефа были реконструированы учеными в трехмерном виде при помощи снимков, полученных камерами New Horizons, и увеличены в 2-3 раза для повышения наглядности.

Аналогичный ролик команда Стерна подготовила и для Харона, чью поверхность зонд также детально изучил два года назад.