Орбитальный телескоп "Спектр-Р" защитили от попадания в солнечную тень

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Специалисты Центра управления полетами НПО им. Лавочкина скорректировали орбиту космического телескопа "Спектр-Р", чтобы предотвратить попадание аппарата в солнечную тень Земли в январе 2018 года и сохранить телескоп в рабочем состоянии до конца 2019 года, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее в НПО им. Лавочкина сообщали, что научная работа телескопа по программе "Радиоастрон", завершение которой изначально планировалось в 2016 году, продлена до 31 декабря 2019 года.

"16 июля в 9:00 мск ЦУП НПО Лавочкина произвел коррекцию орбиты космического аппарата "Спектр-Р", обеспечившую предотвращение попадания КА в январе 2018 года в длительную (4,5 часа) солнечную тень Земли и продлевающую баллистическое существование КА, как минимум, до конца 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Проект "Радиоастрон" — это 10-метровый космический радиотелескоп, уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р", которая совместно с земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой. Обсерватория предназначена для проведения фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. "Радиоастрон" реализует рекордное в астрономии угловое разрешение, определяемое расстоянием между телескопами до 350 тысяч километров.