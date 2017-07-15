Россия создаст на Крайнем Севере два центра приема данных из космоса

ВЫТЕГРА (Вологодская область), 15 июл — РИА Новости. МЧС России совместно с Роскосмосом до конца 2019 года создаст в Арктическом регионе два центра приема космической информации, сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.
По его словам, работа таких комплексов в значительной степени ускорит переход к созданию Арктической межведомственной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
По его словам, как раз благодаря оперативному реагированию МЧС удалось добиться значительного сокращения числа чрезвычайных ситуаций в Арктике.
"За последние годы на территории Арктической зоны благодаря оперативному реагированию и проведению успешных поисково-спасательных операций произошло снижение количества чрезвычайных ситуаций более чем на 20%. Сокращено количество пожаров на 15%, а также происшествий на водных объектах более чем на 31%", — сказал представитель МЧС.
Лутошкин пояснил, что это важные показатели эффективной работы Арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России.
В Арктической зоне уже функционируют шесть спасательных центров в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске, Дудинке, Вытегре, четыре региональных поисково-спасательных отряда, 196 пожарно-спасательных подразделений различных ведомств общей численностью около 10 тысяч человек, а также два морских спасательно-координационных центра в Мурманске, Диксоне.
"Численность группировки сил и средств по прикрытию Арктической зоны достигает более 18 тысяч человек и 1845 единиц техники", — сообщил Лутошкин.