Советник президента России по климату прогнозирует новые природные аномалии

ВЫТЕГРА (Вологодская область), 15 июл — РИА Новости. Погодные аномалии, которые происходят нынешним летом, в будущем могут повторяться чаще, считает советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.
Бедрицкий пояснил, что из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается. "Это приводит увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе", — рассказал он, пояснив, что это приводит к резкому изменению погоды.
Другой важной задачей Бедрицкий назвал изучение ледяного покрова Северного ледовитого океана и его влияние на атмосферные циклоны.