Советник президента России по климату прогнозирует новые природные аномалии

ВЫТЕГРА (Вологодская область), 15 июл — РИА Новости. Погодные аномалии, которые происходят нынешним летом, в будущем могут повторяться чаще, считает советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — сказал он, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.

Бедрицкий пояснил, что из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается. "Это приводит увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе", — рассказал он, пояснив, что это приводит к резкому изменению погоды.

Эксперт считает, что важно учитывать климатический фактор при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности. "Это необходимые условия, чтобы обеспечить снижение рисков для жизнедеятельности населения и для проведения спасательных операций", — отметил он.

Другой важной задачей Бедрицкий назвал изучение ледяного покрова Северного ледовитого океана и его влияние на атмосферные циклоны.