Космодром Плесецк отмечает в субботу 60-летие со дня создания

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК, (Архангельская область), 15 июл — РИА Новости. Самый северный космодром в мире Плесецк отмечает в субботу 60-летие со дня создания, за все время существования на нем произвели более 1,6 тысячи пусков ракет космического назначения, сообщили в Минобороны РФ.
Несмотря на то, что днем основания космодрома считается 15 июля 1957 года, его история берет свое начало 11 января того же года, когда было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта "Ангара" в Архангельской области. Плесецк был создан как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7.
Запуск первого космического аппарата "Космос-112" состоялся на Плесецке 17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут.
Сегодня на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и тяжелого класса "Ангара-А5".