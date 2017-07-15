Космодром Плесецк отмечает в субботу 60-летие со дня создания

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК, (Архангельская область), 15 июл — РИА Новости. Самый северный космодром в мире Плесецк отмечает в субботу 60-летие со дня создания, за все время существования на нем произвели более 1,6 тысячи пусков ракет космического назначения, сообщили в Минобороны РФ.

"К настоящему времени со стартовых площадок Государственного испытательного космодрома на околоземные орбиты выведено свыше двух тысяч космических аппаратов различного назначения, проведено более 1,6 тысяч пусков ракет-носителей, более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет", — рассказали в российском военном ведомстве.

Несмотря на то, что днем основания космодрома считается 15 июля 1957 года, его история берет свое начало 11 января того же года, когда было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта "Ангара" в Архангельской области. Плесецк был создан как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7.

Запуск первого космического аппарата "Космос-112" состоялся на Плесецке 17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут.

Сегодня на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и тяжелого класса "Ангара-А5".