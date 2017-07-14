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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли новую угрозу для жизни на планетах у красных карликов

16:1114.07.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе процесс уничтожения атмосферы планеты у красного карликаТак художник представил себе процесс уничтожения атмосферы планеты у красного карлика
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Все землеподобные планеты у красных карликов могут быть полностью лишены атмосферы из-за необычно сильного взаимодействия их магнитных полей, солнечного ветра и магнитного поля светила, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

"Магнитное поле Земли играет роль своеобразного щита, который защищает атмосферу нашей планеты и жизнь на ее поверхности от частиц солнечного ветра. Если бы наша планета находилась ближе к Солнцу и постоянно бомбардировалась таким же потоком частиц, как и планеты у звезды TRAPPIST-1, то тогда этот щит очень быстро развалится на части", — заявила Сесилия Гарраффо (Cecilia Garraffo) из Гарвардского университета (США).

Красные карлики могут вырабатывать серии слабых вспышек, способные уничтожить атмосферу у потенциальных двойников Земли
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, NASA/ESA/G. Bacon (STScI)
Все планеты у красных карликов могут быть безжизненными, заявляют ученые

За прошлый год ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают множество вспышек.

Гарраффо и ее коллеги открыли еще одну возможную причину отсутствия жизни на поверхности планет у TRAPPIST-1 и других красных карликов, проанализировав то, как их магнитный щит будет взаимодействовать с частицами солнечного ветра и магнитным полем звезды.

Так художник представил поверхность планеты у Проксимы Центавра
© Фото : ESO/M. Kornmesser
Ученые выяснили, что планета у Альфы Центавра может быть безжизненной

Астрономы заинтересовались этим по двум причинам. TRAPPIST-1 и другие небольшие звезды обладают очень сильными и беспокойными магнитными полями, чьи линии выходят далеко за пределы самих светил, и планеты в их окрестностях бомбардируются мощнейшим потоком частиц, давление которых на их магнитный щит примерно в 10 тысяч раз выше, чем сила солнечного ветра в окрестностях Земли.

Комбинации этих факторов, как показали расчеты Гарраффо и ее коллег, хватает для того, чтобы очень быстро "пробить" магнитный щит всех трех потенциально обитаемых планет у TRAPPIST-1 и заставить линии их магнитных полей объединиться с линиями, исходящими от красного карлика.

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет

В результате этого частицы солнечного ветра, выбрасываемые TRAPPIST-1, будут беспрепятственно бомбардировать атмосферу планет и уносить ее молекулы в открытый космос. Вкупе с высоким уровнем ультрафиолета, все это понижает вероятность существования жизни на "семи сестрах" у TRAPPIST-1 до 1% или даже меньших значений.

"Мы не говорим того, что нужно полностью отказаться от поисков жизни у красных карликов. Но наша работа и исследования наших коллег говорят о том, что нам нужно больше фокусироваться на звездах, похожих на Солнце, а не на красных карликах", — заключает Джереми Дрейк (Jeremy Drake), коллега Гарраффо по Гарварду.

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