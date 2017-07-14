SpaceX планирует потеснить Россию на рынке коммерческих пусковых услуг

Старт ракеты Falcon 9 со спутником EchoStar 23 со стартовой площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. 16 марта 2017

Старт ракеты Falcon 9 со спутником EchoStar 23 со стартовой площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. 16 марта 2017

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская частная космическая компания SpaceX к 2018 году планирует занять более 60% коммерческого рынка пусковых услуг, оставив России менее 10%, говорится в докладе старшего вице-президента компании Тима Хьюза.

Согласно представленному в американском сенате документу, по итогам 2017 года компания планирует занять около 45% мирового рынка коммерческих пусков, вытеснив все остальные американские компании. На Россию будет приходиться около 15%, на Европу — около 40%.

К 2018 году, по расчетам компании, доля SpaceX составит уже более 60%, Европе останется около 30%, а России — только 10%.

"До выхода на коммерческий рынок пусковых услуг SpaceX с ракетой Falcon 9 США уступали на этом рынке Франции и России, и ни одна американская компания не совершала самостоятельных запусков на геопереходную орбиту с 2009 года. SpaceX вернула многомиллиардный рынок в США", — говорится в докладе, опубликованном на сайте американского сената.

По заявлению компании, к настоящему моменту SpaceX запланировала свыше 70 пусков в рамках контрактов более чем на 10 миллиардов долларов. Среди клиентов – НАСА, Пентагон, частные компании и "правительства дружественных стран", заявил Тим Хьюз, выступая перед сенатским подкомитетом по космосу, науке и технологиям.

Ранее в "Роскосмосе" неоднократно комментировали деятельность компании SpaceX, хваля ее основателя Илона Маска за твердость в достижении поставленных целей и, по выражению Игоря Комарова, его "абсолютную прагматичность".

В "Роскосмосе" признавали, что будущее за возвращаемыми первыми ступенями ракет-носителей, но отмечали, что сейчас они дают лишь 10-процентную экономию по сравнению с затопляемыми ступенями, и SpaceX потребуется время, чтобы отработать технологию и доказать её финансовую эффективность.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России пристально следят за техническими достижениями SpaceX, но обладают и своими прорывными разработками, которые могут составить конкуренцию в космосе.